Спасатели «Морспасслужбы» останутся под Норильском до зимы

Команда «Морспасслужбы» из двадцати человек продолжит работы в районе ликвидации последствий техногенной аварии под Норильском до 1 октября. Такое совместное решение было принято руководством компаний «Норникель», «НТЭК» и «Морской спасательной службы». Отряд будет состоять из спасателей Северного, Балтийского, Азово-Черноморского и Каспийского филиалов. Об этом сообщается на официальном портале ведомства morspas.com.

Напомним, с 1 июня отряд спасателей «Морской спасательной службы» ликвидирует последствия аварии, которая произошла 29 мая на ТЭЦ-3 под Норильском. В результате повреждения топливного резервуара возникла угроза экологической катастрофы, разлилось более 21 тысячи тонн дизтоплива, значительная часть которого оказалась в реке Амбарной, с угрозой попасть в ледниковое озеро Пясино, а затем и в Карское море. Авария таких масштабов впервые произошла в Арктической зоне РФ.

Морские спасатели из Северного и Балтийского филиалов «Морспасслужбы» фактически первыми прибыли на место катастрофы. Были мобилизованы специалисты, имеющие опыт ликвидации десятков аварий такого рода. Главная угроза экологии арктического региона была связана с распространением большого объема разлитого дизтоплива вниз по течению реки Амбарной с поступательным загрязнением всё новых природных водоемов, озёр и их прибрежных территорий. Аварийно-спасательная партия «Морспасслужбы», прибыв на место аварии, столкнулась со стремительным распространением нефтепродуктов по руслу реки Амбарной. За короткий промежуток времени ликвидаторы развернули оборудование и приступили к работе. До места, где река разделялась на несколько рукавов и впадала в озеро Пясино, было всего несколько сотен метров.

Первые боновые ордера специалисты выставили уже через час после прибытия отряда. К исходу второй ночи были поставлены семь заградительных ордеров с обеих сторон нефтяного пятна, выгружено прибывшее оборудование, развернута нефтесборная система и начат сбор нефтепродуктов в береговые емкости. Оперативная постановка боновых заграждений, по оценке экспертов, предотвратила распространение нефтепродуктов по рекам и озёрам региона. Главной сложностью для спасателей стали особенности места аварии – труднопроходимая болотистая местность, мёрзлая земля и отсутствие подъездных путей. Подобраться к любой точке, где работают ликвидаторы, можно только на вездеходе или на вертолете. Всё оборудование приходилось переносить без использования спецтехники. Минимальный вес одной нефтесборной системы – 120 кг, максимальный – до трёхсот.

Работу спасателей затрудняли резкие изменения направления ветра. Только за первые десять дней ветер менялся с северного на южный пять раз, и нефтяные пятна, которые обычно движутся по ветру, постоянно меняли направление своего движения. Спасатели несколько раз в неделю перебазировали всю используемую технику с одного берега на другой.

До 7 июня 16 сотрудников «Морспасслужбы» совместно с местными спасателями сдерживали нефтепродукты в секторе русла реки Амбарной и производили его ликвидацию до подхода основных сил.

К основной фазе сбора разлитого дизтоплива присоединились спасатели компаний «Газпромнефть», «Транснефть Сибирь» и МЧС. С каждым днём количество собранного топлива нарастало в геометрической прогрессии. И если в первые дни спасатели собирали с поверхности воды практически чистое топливо, то впоследствии ликвидаторы стали собирать всё более обводнённую нефтеводяную эмульсию. Толщина радужной пленки на реке Амбарной уменьшалась с каждым днём. Весь участок реки был разбит на сектора. За каждым сектором оперативный штаб закрепил спасотряд.

Из-за агрессивной среды, в которой действовали спасатели, и для максимальной производительности их деятельности, работа шла круглосуточно сначала в три, а затем в две смены. Полярный день позволял действовать и ночью. Чтобы не причинить вред здоровью специалистов, проводилась периодическая ротация. Кроме того, руководством «Морской спасательной службы» было принято решение увеличить отряд спасателей. К спасателям из Мурманска и Санкт-Петербурга присоединились специалисты из Каспийского и Азово-Черноморского филиалов «Морспасслужбы».

За профессионализм и самоотверженность в действиях по ликвидации аварии под Норильском 38 спасателей «Морспасслужбы» будут представлены к государственным и ведомственным наградам.

Сейчас, когда активная фаза операции завершена, спасатели занимаются доочисткой акватории сорбирующими материалами. Кроме того, по-прежнему в работе находятся боновые заграждения в качестве страхующего элемента в районе ликвидации аварии. Используются как простые боновые ордера, так и сорбирующие.

Перед 20 спасателями «Морспасслужбы» поставлена задача — очистить всю прибрежную полосу реки Амбарной, следить за акваторией рек и озёр, в случае проявления нефтяных пятен — ликвидировать их, а также находиться в постоянной готовности при опасности разлива нефтепродуктов оказать необходимую помощь местным специалистам.

Предварительно определено, что спасатели будут разбиты на два отряда по десять специалистов. Один из них продолжит работу в прежнем секторе. А второй отряд направят выше по течению реки Амбарной, фактически в то место, где топливо попало в воду. В составе отряда по-прежнему будет проходить плановая ротация.