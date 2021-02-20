Спасательные работы на месте обрушения галереи на НОФ завершены

Из-под завала извлечены тела ещё двоих погибших. Всего же эта трагедия унесла жизни троих человек, пятеро пострадавших находятся в больнице.

В спасательных работах принимали участие 177 человек, и было задействовано 55 единиц техники. На ликвидацию последствий аварии будут брошены силы Норильской обогатительной фабрики.