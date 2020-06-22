Спасением браконьеров завершился первый рейд этого года в заповедную зону

Первый рейд в охранную зону заповедника «Путоранский» оперативной группы «Таймыр» с помощью водного транспорта состоялся в этом году необычайно рано – 16-17 июня. Навигация на норильских озёрах, как правило, начинается только в начале июля, так что полмесяца открытой воды в данном контексте – большой подарок.

Как отметил старший государственный инспектор Артём Тибейкин, людей на озёрах практически нет. Это связано с ограничительными мерами, вызванными распространением коронавируса, с тем, что ещё не открыта навигация, да и многие просто не готовы к такому раннему сезону выхода на воду.

Тем не менее даже при практическом отсутствии людей на озёрах нарушители природоохранного законодательства всё же были выявлены. Огнестрельное оружие в период, когда сезон охоты закончился, и рыболовные сети в охранной зоне заповедника – это прямое нарушение режима. Сотрудники заповедника составили соответствующие протоколы об административном правонарушении.

Несмотря на то что нарушителям придётся заплатить штраф, они были несказанно рады государственным инспекторам: горе-рыбаки уже в течение суток не могли вернуться домой из-за неполадок с мотором. Госинспекторы не только помогли завести мотор, но и сопроводили неудачников к острову Ближнему, на котором находится и база МЧС, и пункт инспекции маломерного флота. Как отметил начальник отдела оперативного реагирования Дмитрий Вершинин, нарушители, расставаясь, благодарили спасителей.

Станислав Стрючков