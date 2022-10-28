Спасибо за сына, спасибо за дочь!

Стереть — нельзя — оставить...

Роддом на улице Богдана Хмельницкого, 18, работал в Норильске полвека — с 1968 по 2018 год. И всё это время на стенах жилых домов, находящихся напротив медучреждения, счастливые отцы оставляли благодарственные надписи с именами жён и появившихся на свет младенцев. Многих горожан, и в первую очередь жильцов этих домов, такие трогательные, но непрофессиональные граффити раздражали. Всё изменилось четыре года назад, когда Норильский роддом переехал в перинатальный центр. Послания отцов стали пропадать под обновляющимися фасадами. В 2021 году Агентство развития Норильска выступило с предложением сохранить эти тёплые воспоминания, организовав сбор историй на тему «Как я появился на свет». Инициаторам проекта поступило несколько десятков таких воспоминаний, двадцать одно из них вошло в художественные коллажи, которые теперь и украшают торцы домов.

– Это четыре новых объекта норильской галереи уличных искусств «АРкТика», — поясняет Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов Агентства развития Норильска. — В этот раз они непосредственно связаны с личными историями горожан. Выбор сюжетов мы отдали на откуп самим художникам, они и связали их в большие красочные коллажи. Сюда даже попала моя история, которая изображена в виде букетика ландышей. Когда я родилась, папа принес в роддом маме букет роз, а мне — ландыши. Где он их достал в Норильске в начале июня, даже представить сложно. Но с тех пор я очень люблю именно эти маленькие белые цветы.

Аист, капуста, магазин...

Что обычно говорят родители детям, когда те спрашивают: «Мама, а как я появился на свет?» Дежурные ответы: «Нам тебя аист принёс», «Мы нашли тебя в капусте» или «Купили в магазине». Птица с долгожданным подарком в клюве на обновлённых фасадах всё же засветилась, но большинство историй не так тривиальны.

Одна из самых ярких — это портрет мужчины в медицинском костюме с ребёнком в руках. Герой сюжета — Александр Зуев, врач акушер–гинеколог.

– Я норильчанин в третьем поколении: моя бабушка приехала сюда работать в 18 лет, здесь родилась моя мама, родился я, и моя дочь тоже появилась на свет здесь, в этом роддоме, — рассказывает Александр. — Когда я окончил медицинский университет, решил вернуться на родину работать акушером. Вот так уже десять лет и участвую в жизни Норильска, помогаю деткам появляться на свет, как когда–то помогли мне. Причём с акушеркой, которая принимала меня, я успел поработать став врачом. Сейчас она уже на пенсии, уехала в Санкт–Петербург. А на рисунке изображён я с дочкой на руках, 10 января 2016 года родилась моя Элла, в мою же смену, и я её принимал.

Конечно, меня часто спрашивают, почему я выбрал именно эту специализацию. Просто я очень люблю женщин, люблю детей и делать семьи счастливыми. Полагаю, что все акушеры — это герои, и у каждой семьи он свой. Я принял больше двух с половиной тысяч норильчат.

Ещё одна фантастическая история, зашитая в большой коллаж, знакома многим жителям Таймыра. 6 мая 2015 года рейс авиакомпании «Нордстар», вылетевший из Краснодара, приземлился в Норильске с пассажиром, не учтённым при посадке. Арсений Соболев родился прямо в небе на высоте 10 000 метров, и роды у его мамы принимали не врачи–акушеры, а бортпроводники. Наш роддом стал мальчишке домом на целый месяц, зато позже, по старой доброй авиационной традиции, компания–перевозчик подарила Арсению пожизненное право на бесплатные перелёты раз в год по всем своим регулярным маршрутам.

Среди рисунков можно увидеть портрет близнецов, родившихся весной 1974 года. Казалось бы, что тут может быть необычного? Вот только первый появился на свет за несколько минут до полуночи, а голос второго мама услышала через 10 минут, и это уже был другой день. Поэтому у близняшек разные даты появления на свет, а в семье празднуют два дня рождения подряд. Женщина, читающая книгу, — мама девочки по имени Алиса. Ожидая дочку, она провела в роддоме целую неделю. Всё это время семья и друзья донимали ее вопросом: «Ну что, родила?» Мама терпеливо ждала и читала книгу «Семь дней творения» Марка Леви. На седьмой день книга закончилась, и на свет появилась долгожданная малышка.

Долговечная память

Для создания муралов пригласили уральскую творческую команду «Спектр». Пяти художникам достались полотна размером 12 на 14 метров.

– На Севере я уже рисовал — был опыт на Ямале. А вот в Норильске впервые и отмечу, что работается комфортно, погода ещё приемлемая, — делится Вячеслав Козилов, граффити–художник из Невьянска. — Да, у вас есть свои особенности, в первую очередь это ветер. Как раз когда мы наносили разметку, а это делается ночью, так как трафарет проецируется на стене, лил сильный дождь и были очень чувствительные порывы. Но у нас качественные краски на нитрооснове, ложатся хорошо. Фасадной краской было бы орудовать быстрее, но она не такая устойчивая. Так что мы управимся где–то за неделю, максимум за девять дней. Да и ваш проект очень душевный. Сначала я не понял, что это за «детские» рисунки, а потом нам рассказали, о чём это и мне стало очень интересно.

– В эти дни очень сыро, часто идут дожди, – оценивает свой норильский опыт Андрей Катаев, художник из Перми. — Нам главное — не допускать, чтобы стена была влажной, а в остальном всё не так сложно. Единственное — мешают ветра, а площадь для меня небольшая, я выполнял и более крупные работы. Но идея оригинальная, я ещё нигде не встречал, чтобы на фасадах домов изображали истории самих горожан.

Больше красок!

В Агентстве развития Норильска, которому принадлежит проект норильской галереи уличных искусств «АРкТика», отмечают, что рисунки продержатся долго, тем более это далеко не первый опыт в нашем городе. Галерею открыли в 2019 году, с тех пор её пополнили уже восемь изображений.

Прямо на въезде в Центральный район норильчан и гостей города встречают северные олени и медведица с медвежонком. Одним из самых ярких и запоминающихся муралов горожане называют «Сову» в Кайеркане, которая просто прожигает своим магическим взглядом всех, кто движется по трассе Дудинка — Алыкель — Норильск. Напротив большой спортивной площадки возле Молодёжного центра, на стене теплоцентра, появилась картина «Удачный гол», а на выезде из города у хлебозавода разместился «Кусочек Греции» — мурал с изображением головы богини. В 2020 году художники «АРкТики» немного изменили своей обычной технике, точнее усовершенствовали её. На стенах ул. Комсомольской, 33, появились объёмные воздушные шары, на Московской, 4, удивительный дирижабль, а в талнахской промышленной зоне у рудника «Маяк» на старом топливном баке — настоящий марсоход. Эти три картины выполнены в технике 3D, и теперь они бесспорно являются одними из любимейших фотозон северян. В АРН говорят, что это далеко не последние картины в уличной галерее, тем более мест для их размещения в нашем городе достаточно и памятных историй, кстати, тоже.