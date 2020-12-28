Работники предприятий «Норникеля» отмечены государственными, корпоративными и муниципальными наградами.

Медали, почётные звания и другие знаки отличия получил 51 сотрудник. Награды им вручили старший вице–президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин и исполняющий полномочия главы Норильска Николай Тимофеев.

– Несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, мы всё–таки решили провести торжественное мероприятие и лично поблагодарить вас за ваш труд, — отметил Николай Уткин, открывая церемонию награждения. — Вы получаете награды за свой профессионализм, за то, что вкладываете в дело душу и часть своей жизненной энергии. Что, безусловно, помогает развивать не только наше норильское производство, но и вносит неоценимый вклад в развитие государства. Для компании «Норникель» очень важно отмечать людей, которые своей работой заслужили эти награды. Чтобы все коллеги, все норильчане, жители края знали их имена. Мне как директору также очень важно, чтобы на вас равнялось подрастающее поколение, наш кадровый потенциал, на который мы делаем ставку, чтобы успешно развивать компанию, реализовывать стратегические проекты, без чего невозможно уверенно смотреть в будущее.

Государственных наград удостоились 17 человек: 12 работников компании получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, четверо — почётное звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации», одному специалисту за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельности вручили знак отличия «За наставничество».

Почётным знаком руководства компании отмечены 12 человек. Трое из них — за высокий профессионализм, добросовестный труд и успешное завершение проекта по реконструкции взлётно–посадочной полосы в аэропорту Норильска.

Исполняющий полномочия главы Норильска Николай Тимофеев поблагодарил руководство компании за многие важные для города проекты, которые поддерживают социальную сферу, способствуют развитию местного бизнеса.

– Благодаря сотрудничеству компании «Норникель» с администрацией города, Норильск можно назвать территорией опережающего развития, — сказал Николай Тимофеев. — В следующем году мы вместе с вами начнём реализацию комплексного плана социально–экономического развития Норильска до 2035 года, так что у нас много общей работы.

Николай Тимофеев наградил старшего вице–президента компании — руководителя Норильского дивизиона Николая Уткина, первого заместителя директора Заполярного филиала по координации и реализации проектов капитального строительства Геннадия Агибалова, заместителя директора ЗФ по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслава Щукина знаками отличия «За заслуги перед городом Норильском».

Всего муниципальными наградами различной степени отмечены 34 сотрудника «Норникеля».