Спасти или снести?

Всего в Норильске 859 жилых домов. Так называемых хрущёвок — 350, гостинок — 24, сталинок — 44, остальные - это девяти- и двенадцатиэтажные дома, построенные в восьмидесятые и девяностые годы. Но какой бы серии ни был дом, на нашей территории важно одно - сохранить его основу. При строительстве на севере используют два принципа: возведение на скальной породе и сохранение вечной мерзлоты в процессе всей эксплуатации здания. Так как площадей со скальными породами в Норильске изначально было мало, наши учёные-мерзлотники в пятидесятых годах прошлого столетия стали использовать в качестве основы саму мерзлоту. На момент строительства первых домов города она считалась надёжным основанием. Пример тому — дома по улице Богдана Хмельницкого. 15, 17, 19 и 21-й дом составляют единый ансамбль. Здания индивидуальной планировки были введены в эксплуатацию ещё в 1953 году. Первые три построены на скале. Не повезло только дому под номером 21, ему такого надёжного основания не хватило. Его фундамент вморожен в грунт, и здесь необходимо было сохранять мерзлоту.

- Строение находится на углу перекрёстка двух дорог, -рассказывает Татьяна Шульгина, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. - Здесь по улицам Павлова и Богдана Хмельницкого проходят подземные магистральные коллекторы, а в самом доме — тепловой пункт. Всё это влияет на растепление мерзлоты. В декабре 2019 года были проведены геодезические исследования, которые показали, что изменились и подземные течения. Всё это привело к осадке здания, разрушению кирпичной кладки, множеству сквозных трещин, превышающих допустимые значения. Но деформации оказались локальными - только в районе второго подъезда. В начале сентября Богдана Хмельницкого, 21, признали «ограниченно работоспособным», то есть со сниженной несущей способностью, но без угрозы внезапного разрушения. Планируется за счёт городского бюджета предоставить жителям дома другое жильё, а на месте провести дополнительные исследования и разработать проект по восстановлению фундамента и капитального ремонта. Мы очень хотим сохранить этот дом.

Депутатов Законодательного собрания края интересовали первопричины разрушений, общее количество аварийных домов, существующие технологии сохранения строений, а также источники финансирования восстановительных работ и их сроки.

— Сегодня в Норильске числятся аварийными четыре дома, — пояснила Татьяна Шульгина. — Там ещё проживают люди, но уже ведётся расселение жильцов по другим квартирам. К таким относится и дом на улице Дзержинского, 3. Кирпичная пятиэтажка была построена в 1961 году. Аварийной её признали в 2018-м. Там тоже произошло растепление грунта, в том числе и из-за вводного коллектора. Изначально здание состояло из четырёх корпусов. Второй снесли в 1999 году, третий в 2002-м. В оставшихся ещё проживает 21 семья, но с ними уже ведётся работа по переселению. Но сохранить хрущёвку всё же не удалось, её снесут.

Впрочем, власти города уверяют, такой радикальный подход им тоже не по душе. Поэтому на чётной стороне улицы Богдана Хмельницкого всё ещё стоят давно опустевшие дома сталинской постройки питерских архитекторов. Город хочет их реконструировать, тем более подобный опыт уже имеется. С помощью четырёхстороннего соглашения с нуля были восстановлены три аналогичных здания.

Поэтому власти города обратили внимание краевых парламентёров на то, что подобный опыт должен продолжаться. Ведь соглашение между Федерацией, краем, «Норникелем» и городом было подписано в 2010 году сроком на десять лет и в декабре оно завершает свою работу. За этот период в Норильске восстановлен фундамент 292 домов.