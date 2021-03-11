Специалисты следят за чистотой воздуха в районе тлеющей свалки в Талнахе

Отчёт был предоставлен в Талнахское территориальное управление администрации Норильска. В документе сказано, что «по результатам анализа факта превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. За исключением сероводорода, но он не является продуктом горения».

Напомним, не один месяц специалисты борются с возгоранием мусора на свалке в Талнахе. Жители района неоднократно жаловались в администрацию города, а также в краевое министерство экологии на едкий запах. В январе этого года в Норильске с рабочим визитом побывал министр экологии Красноярского края Павел Борзых и лично оценил обстановку на промотвале. В феврале полигон посетила Юлия Гуменюк, заместитель министра, начальник отдела государственного экологического надзора краевого министерства экологии и рационального природопользования. Результатом её визита стало то, что в скором времени в Норильске появится лаборатория по контролю за атмосферным воздухом.