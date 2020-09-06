Спектакли театров Красноярского края вошли в программу большого детского фестиваля

В октябре в Москве откроется Международный большой детский фестиваль. В программу культурного события вошли спектакли четырёх театров края.

В номинации «Драматический спектакль» представлены «Фотография, на которой меня нет» Канского драмтеатра (режиссёр Иван Пачин), «Коза–дереза» Минусинского драмтеатра (режиссёр Екатерина Гороховская) и «Хроники Нарнии. Племянник чародея» Красноярского ТЮЗа (постановка Романа Феодори). В номинации «Спектакли театра кукол» край продемонстрирует постановку Красноярского театра кукол «Я — кулак. Я — А–н–н–а» (режиссёр Юлия Каландаришвили).

На фестивале в театральном конкурсе будет представлено 44 спектакля из 26 городов. Победителей определят дети.

В течение месяца покажут спектакли, мюзиклы, кино– и анимационные фильмы, цирковые и ледовые шоу для детей и юношества. Также пройдёт образовательная программа для учащихся детских театральных студий, состоятся круглые столы и лектории, адресованные как зрителям, так и профессионалам театра.

Фестиваль стартует 17 октября в Москве и завершится 13 ноября в Санкт–Петербурге в рамках Международного культурного форума.