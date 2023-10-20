Спикер норильского Горсовета пообщался с горожанами

В частности, депутат принял к рассмотрению вопрос улучшения жилищных условий норильской семьи. Пара с двумя детьми проживает в «гостинке», признанной аварийной. Ситуация осложняется тем, что помещение находится в собственности, значит, рассчитывать вынужденные переселенцы могут лишь на выкупную стоимость. На эти средства сейчас купить какое-либо жильё практически невозможно, кроме, пожалуй, такой же комнаты в доме гостиничного типа. Но этот вариант нельзя назвать подходящим, поскольку все «гостинки» в ближайшей перспективе будут признаны аварийными из-за значительного износа зданий. Самостоятельно решить жилищный вопрос норильчане не могут – цены на жильё в Норильске за последнее время практически сравнялись с «материковскими». Одним из вариантов решения проблемы Александр Пестряков назвал предоставление семье жилого помещения по служебному найму либо из маневренного жилого фонда: всё зависит от решения жилищной комиссии. Заявителям дана подробная консультация о процедуре оформления документов.

Кроме того, на приём к спикеру местного парламента обратились норильчане, которым необходима была консультация по оформлению предпринимателями статуса резидента Арктической зоны РФ. Александр Пестряков рассказал об особенностях получения такого статуса, а также о возможностях, которые он предоставляет субъектам предпринимательской деятельности.

Ещё один норильчанин пришёл обсудить вопросы реализации Серной программы «Норникеля», развития сферы ЖКХ и исполнение программы капитальных ремонтов в Норильске. Помимо этого, он принёс письменное заявление о необходимости сноса сгоревшего строения в районе Талнах (ул. Горняков, 4а): обгоревший остов сильно портит внешний облик района, а владелец не спешит демонтировать остатки своего имущества. Данное обращение будет передано в работу профильным специалистам администрации города.

«Могу отметить, что за последние несколько лет характер обращений норильчан несколько изменился. Конечно, самой «болезненной» остаётся сфера ЖКХ – этих вопросов по-прежнему очень много. С ростом цен на квартиры сильно прибавилось обращений по улучшению жилищных условий, поскольку муниципалитет значительно сократил предоставление жилья по различным видам найма из-за острого дефицита жилых помещений, имеющихся в наличии. При этом появился целый пул заявителей, которые стали интересоваться открытием либо развитием бизнеса на территории. На мой взгляд, это хороший показатель – Норильск становится интересен потенциальным инвесторам», - резюмировал итоги приёма граждан Председатель Городского Совета Норильска Александр Пестряков.

Добавим, все норильские депутаты ведут приём граждан по личным вопросам. С графиком можно ознакомиться на официальном сайте города. К парламентариям-единороссам можно записаться по телефону 42-38-19.