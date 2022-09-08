Спикер парламента Красноярского края оценил ход реновации Норильска и реализации «Серной программы»

В начале поездки спикер побывал на Надеждинском металлургическом заводе, где реализуется масштабная «Серная программа» по нейтрализации серной кислоты. Планируется, что уже к концу этого года на НМЗ она войдёт в режим пусконаладочных работ отдельных объектов. Так как программа в основном реализуется на отечественном оборудовании, риски санкционного давления минимальны, отметил Алексей Додатко.

Также председатель краевого парламента побывал на объектах реновации Норильска. В Комплексном центре соцобслуживания населения «Норильский» в частности, основной объём работ выполнен. Однако сроки сдачи объекта сдвинулись на месяц из-за непростой логистики. «Подрядчики сегодня заверили, что представят объект с учётом данной сдвижки»,- рассказал Алексей Додатко. Затем он осмотрел территорию модельной зоны на улице Мира и проверил, как ведутся работы по термостабилизации грунтов под домами на ул. Бауманской и Космонавтов.

Отдельно в ходе визита Алексей Додатко посетил городскую больницу № 1. Приехавшие из разных концов страны медики рассказали, что их привлекла система финансовых гарантий и профессиональные задачи, которые ставят перед специалистами.

В завершение поездки спикер принял участие в совещании в администрации Норильска, где и подвёл итоги своего двухдневного визита.