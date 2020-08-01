Спокойного сна. Активисты провели уборку на старом погосте

Святое место



Автор этих строк 15 лет по долгу памяти вместе с единомышленниками проводит субботники на заброшенном погосте, где с 1950 по 1970 год упокоились люди, создавшие наш город и комбинат. А прошлым летом к нам обратились из управления городского хозяйства, сообщив, что администрацией города Норильска рассматривается вопрос о рекультивации закрытого на погребение старого кладбища. На предложение поделиться своим видением дальнейшего обустройства исторического погоста мы, группа старожилов города, ответили большим эмоциональным письмом, заметив, что, по нашим убеждениям, вопрос поднимается крайне серьёзный, сакральный, от решения которого может зависеть дальнейшая судьба нашего города, ведь память о предках — святое. Готовя ответ, мы опросили не только соратников, но и десятки других небезразличных горожан. Мнения были самые разные: одни убеждали в неизбежности рекультивации, другие ратовали за то, чтобы кладбище сохранить и облагородить как место нашей общей памяти.

В инициативную группу нередко обращаются бывшие норильчане, которые живут на материке, с просьбой найти могилы родных и близких. По нашим примерным подсчётам, здесь более двух тысяч захоронений. На Голиково, где стали хоронить с 1970 года, сохранился лишь один журнал регистрации упокоенных на старом погосте. По записям в нём мы установили, что с января 1954 года по сентябрь 1962–го было зарегистрировано около тысячи захоронений. Вторую книгу учёта, в которой записи заканчивались 1969 годом, готовя материал «Кладбищенская история» («Заполярная Правда»,

№ 94 за 04.07.2007), я видела у тогдашнего директора кладбища на Голиково Марины Алексеевой. Но, по словам нынешнего директора Василия Ворожейкина, этот бесценный документ бесследно исчез. Василий Владимирович также поделился, что к нему ежегодно обращаются по вопросам восстановления нескольких могил на старом погосте. И он, как и предыдущий директор, уверен, что старый погост можно привести в порядок, если на то будет воля властей и соответствующее финансирование.

По долгу памяти

Первая попытка навести здесь порядок была предпринята по инициативе молодёжи из «Единой России» летом 2005 года во время городского субботника. На призыв откликнулись ребята и взрослые из разных общественных объединений. За четыре часа энтузиасты собрали мусора на пять «КАМАЗов», и часть кладбища, прилегающая к автовокзалу и к улице Нансена, стала гораздо чище. Через год «единороссы» снова попытались организовать горожан на уборку, но в этот раз предложение не вызвало большого энтузиазма. Только наша группа старожилов, к которой в последние годы присоединились ребята из «Молодой гвардии», а также добровольцы, откликающиеся на призывы в городской газете и соцсетях, по мере сил продолжает ухаживать за погостом.

Каждый год, за неделю до главных городских праздников, мы начинаем субботник вместе с православным священником, который служит панихиду обо всех упокоившихся в норильской земле. Это происходит в центральной части погоста на мемориале выдающегося норильского металлурга, бывшего главного инженера комбината, лауреата Сталинской премии, инженер–майора Владимира Терпогосова и его отца — ветерана Великой Отечественной войны Вагана Терпогосова. Их захоронения находились в плачевном состоянии, пока не подключились ветераны и молодёжь никелевого завода, которые помогли к 100–летию со дня рождения В. В. Терпогосова привести мемориал в относительный порядок. В 2014 году, в канун Дня металлурга, рядом с обновлённым мемориалом состоялся митинг памяти, на котором присутствовали руководители Заполярного филиала и Норильской епархии. Интересно, что в 1953 году жена Владимира Вагановича, столь любимого в Норильске, обращалась с просьбой о разрешении перевезти тело мужа на его родину во Владикавказ, но нарком горно–металлургической промышленности настоял на похоронах в Норильске, мотивируя это тем, что «комбинат будет Терпогосову лучшей памятью»...

Вместе с добровольцами из «Норильскпроекта» мы обиходили и захоронение матери знаменитого главного архитектора Норильска Витольда Непокойчицкого. Добрые люди восстановили могилу убитого бандитами художника Заполярного театра драмы Георгия Бакланова, с родственниками которого поддерживаем связь. Навещаем могилы отца норильского кобальта Константина Бродницкого, первооткрывателя Талнахского месторождения Георгия Маслова. В этом году возникла проблема с вывозом мусора, но управление городского хозяйства обещало помочь.

С надеждой, верой и любовью

С этого лета, пока стоит тепло, мы решили приходить на старый погост каждую субботу в час дня. Пора начинать работу по переписи захоронений с сохранившимися именами и датами, особо обратив внимание на ухоженные без нашей помощи, — значит, в городе есть родственники или знакомые. Мы создаём инициативную группу, которая по велению души и сердца займётся этим важным делом. К нам уже присоединились добровольцы из группы «Норильчане» в «Фейсбуке», сейчас ребята технически продумывают, как сделать нашу работу по переписи наиболее эффективной.

СМИ уже сообщали, что проблемой погоста озабочены и члены Общественной палаты Норильска во главе с руководителем благотворительного фонда «Территория добра» Натальей Солодовник. Она принимала участие в недавних субботниках, общалась с активистами. Ситуация с коронавирусом пока отложила намеченные Общественной палатой планы по подготовке опроса норильчан, мнение которых, как отмечают в администрации города, очень важно в таком деликатном вопросе. Только сообща можно будет выбрать приемлемый вариант, а специалисты разработают проект и просчитают бюджет. Предстоит большая работа, и очень бы хотелось, чтобы мы все вместе постарались сделать всё возможное, исполнив человеческий и профессиональный долг перед памятью тех, кто любил и создавал наш Норильск, приближал нашу Победу, ведь, судя по надписям и датам на памятниках, среди захороненных немало участников Великой

Отечественной войны.

Справедливости ради отметим, что при опросе звучали и другие мнения: если рекультивация неизбежна, то на Голиково надо отвести достойное место, чтобы перенести туда останки выдающихся норильчан, возможно, отметив этот участок памятником со списком имён. А всем неизвестным, кто останется в земле старого погоста, — поставить памятный крест с соответствующей надписью, а затем и храм–часовню, в которой проходили бы поминальные службы.

Тем же, кто имеет виды на эту землю, напомним, что в соответствии со статьей 16 ФЗ от 12.01.1996 № 8–ФЗ «О погребении и похоронном деле» территории места погребения в случае рекультивации могут быть использованы только под зелёные насаждения. Но уже сегодня здесь — настоящий северный парк с деревьями и кустами, где обитает немало птиц. Получается: для того чтобы рекультивировать погост, надо будет их уничтожить, чтобы потом посадить новые?

Вопросов о судьбе исторического погоста у норильчан много. Остаётся дождаться времени, когда начнутся общественные слушания. А пока мы, как можем, будем с надеждой, верой и любовью приводить в порядок это святое для нас место памяти.

Как сохранить память?

Говорит эксперт

— Участие в такого рода общественных инициативах, как уборка на старом погосте, очень важно, особенно для молодёжи. Но хочу отметить, что необходимо действия добровольцев согласовывать с городским хозяйством. Наталья Солодовник,

председатель Общественной палаты города Норильска

– Вопросы, связанные с приведением в порядок погостов на Нансена и Голиково, находятся в компетенции городских властей и служб, имеющих соответствующие лицензии. Общественность в данном случае может выступить движущей силой и помощником в организации тех же субботников. В планах Общественной палаты — инициировать опрос горожан о судьбе старого погоста, кроме того, мы уже направили рекомендательное письмо в органы местного самоуправления. Уважительное отношение к истории города, к памяти наших выдающихся земляков, внесших значимый вклад в развитие Норильска, — это также показатель нашей культуры и, конечно же, воспитания.

Побывав на субботнике, поговорив с его участниками, узнала многие интересные факты об ушедших выдающихся норильчанах. И как человек, похоронивший своих родителей, в очередной раз остро почувствовала, как важен долг памяти. Участие в такого рода общественных инициативах, как уборка на старом погосте, очень важно, особенно для молодёжи. Но хочу отметить, что необходимо действия добровольцев согласовывать с городским хозяйством. Мы обратились в соответствующую службу с просьбой, чтобы собранный мусор был вывезен. Хочется всем причастным сказать спасибо за неравнодушие и выразить надежду на то, что все заинтересованные стороны найдут понимание во благо достойного дела.

Хочу поделиться, что недавно в Общественную палату обратилась с письмом и инициативная группа волонтёров Центра милосердия города Норильска, которая озабочена состоянием городского кладбища на станции Голиково. Нам с горечью пишут, что многие могилы находятся под водой, грунт на захоронениях, особенно тех, которые относятся к категории «безродных», проседает и обнажает не только части гробов, но и порой останки погребённых, что является причиной эпидемиологической опасности. Волонтёры просят ответить на ряд вопросов, касающихся и того, есть ли перспективный план благоустройства этого погоста, выделяются ли для этого средства. Общественная палата сейчас вникает в эти проблемы, чтобы ставить вопросы в соответствующих инстанциях. С инициативной группой мы уже съездили в Дудинку, на местный погост, чтобы посмотреть, как там обстоят дела.

Мы обсудили с делегатами от Центра милосердия предлагаемый ими проект ухода за захоронениями известных врачей на Голиково, среди которых и ветеран Великой Отечественной войны знаменитый хирург, ортопед–травматолог Александр Андреевич Карпушин, основатель знаменитой врачебной династии. Кстати, в следующем году исполнится 105 лет со дня его рождения. Памятник этому подвижнику норильской медицины находится в плачевном состоянии... Небезразличные норильчане справедливо считают, что сохранение памяти о погребённых является долгом всех жителей нашего города, и со своей стороны готовы оказать помощь.





Подумаем вместе

Василий Иваницкий, почётный гражданин города Норильска:

– Это место — продолжение «Норильской Голгофы». У Шмидтихи в 80–е годы, не спросив народ, старое кладбище, где лежали многие узники «Норильлага», закатали под асфальт... Но время восстановило справедливость — там теперь мемориал в память о безвинных жертвах. И это место старого погоста надо сделать мемориалом. А для начала хотя бы ограду восстановить и следить, чтобы её не рушили при уборке снега.

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Марина Петрова, сотрудник художественной галереи:



– Неужели у нас память стирается через 50 лет? Почему такое важное место — пространство памяти, культуры, воспитания — заброшено? Можно было бы за частями территории закрепить организации, людей, инвентарь и технику, чтобы в течение всего лета привести всё в достойное состояние. В этом месте на устроенных скамьях можно будет поразмышлять о бытие и уходе в вечность. Норильчанам, и так оторванным от многих традиций предков, от своих корней, это крайне необходимо.

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Светлана Слесарева, в прошлые годы директор Музея истории НПР:



– Если рекультивация неизбежна, то надо заранее составить список выдающихся норильчан, которые будут перезахоронены, но не на задворках Голиково, у которого своих сложностей хватает, а на почётном месте, на едином мемориале. На памятной доске необходимо отметить, что это сделано в связи с рекультивацией кладбища по инициативе и на средства администрации города.

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Татьяна Ласточкина, руководитель центра «Милосердие»:



– Как православный человек я уверена, что сравнять с землёй это святое место нельзя. А кладбище именно таковым является в нашем понимании. Возможно, в этой земле и святые праведники, и мученики лежат. Старый погост нуждается не в рекультивации, а в реконструкции. В городе проблему уже активно обсуждают. Надеемся быть понятыми и услышанными.

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Станислав Стрючков, краевед:



– Считаю, что, к сожалению, спасти кладбище не удастся. Закон разрешает через 25 лет после закрытия рекультивировать и строить там что угодно. А вот идея перенести захоронения и устроить мемориал на Голиково — это годная идея. Мы поддержим и поможем узнать имена захороненных.

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Людмила Реннер, ветеран никелевого завода:



– Считаю, что необходимо закрепить участки за предприятиями и учреждениями, чтобы в летние субботники люди потрудились и на старом кладбище. То, что не восстановить, надо убрать, сохранившееся — поправить, покрасить, обновить таблички. Поставить общий знак, возможно, в виде креста, с текстом, что он — в память обо всех здесь почивших. К работе надо привлечь молодёжь — это будет лучшее воспитание уважения к тем, кто все силы отдал нашему городу.