Спортхолл «Айка» стал победителем премии Sport Business Awards

Премии удостоены лучшие проекты, спортивные сооружения и менеджеры по итогам 2021 года. Спортхолл «Айка» стал одним из лучших в номинации «Площадка года». В комплексе общей площадью более 10 тысяч кв. м есть возможности для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом и другими видами спорта, тренажёрные залы, кафе и другая инфраструктура. В спортхолле базируется мини-футбольный клуб «Норильский никель».