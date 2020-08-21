«Спутник» запущен

Опередили всех



На прошлой неделе российские учёные объявили, что изобрели вакцину от коронавируса. 11 августа президент Владимир Путин заявил, что в России зарегистрирована первая вакцина от COVID–19 «Гам–КОВИД–Вак», созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, она получила название «Спутник V». Действие новой вакцины уже испытала на себе одна из его дочерей, рассказал глава государства. Путин также отметил, что российский препарат создаёт устойчивый иммунитет к вирусу и не имеет серьёзных побочных эффектов, сообщает РБК. Вакцинацию предполагается проводить в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет. В гражданский оборот она поступит в январе 2021 года. В первую очередь препарат получат медики и пожилые люди.

Параллельно Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» (Новосибирск) начал клинические испытания другой вакцины ещё 27 июля. Как сообщалось, в них принимают участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе 60 сотрудников самого «Вектора». Уже в нынешний понедельник, 17 августа, центр «Вектор» перешёл ко второму этапу испытаний вакцины против коронавируса — клиническим исследованиям на людях, рассказала журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова: «Все добровольцы, которые были отобраны специальным порядком и специальным образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций. Нет даже случая малейшего покраснения в месте введения. Температура у всех абсолютно нормальная».

Отвечая на вопрос, что лучше: проходящий испытания препарат «Вектора» или уже зарегистрированная разработка Центра имени Гамалеи, — глава Роспотребназдора объяснила, что каждой стране важно иметь несколько вариантов вакцины.

Я укола не боюсь?

Появление новой вакцины (а уж тем более нескольких её вариантов) — это повод для оптимизма для одних и беспокойства — для других. Так, ТАСС приводит данные профессора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна о том, кому противопоказана вакцинация от коронавируса: в первую очередь тем, у кого наблюдается плохое самочувствие или есть аллергические реакции. «Человек в момент вакцинации должен хорошо себя чувствовать, у него не должно быть температуры. Если он страдает аллергическими реакциями, знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться. Противопоказаний нет и для пожилых людей, если они хорошо себя чувствуют», — сказал он.

Но у многих россиян есть более серьёзные тревоги в связи с вакциной. Главным образом многие опасаются, что испытания препарата станут принудительными. Есть и сомнения собственно в пользе от прививок. «Деловой Петербург» приводит мнения ряда учёных на этот счёт. Так, руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико–технического института (МФТИ) Павел Волчков отмечает, что в России складывается ситуация, когда большое количество людей получает иммунитет от COVID–19 естественным путём, а стало быть, и смысла в вакцине нет. А в петербургской фармацевтической компании BIOCAD, которая также занимается разработкой лекарственных препаратов, отмечают, что в настоящее время нет единого мнения по поводу того, в какой мере сформированный иммунитет может защитить от повторного заражения. «Для коллективного иммунитета решающее значение имеет специфичность иммунитета и иммунологическая память. В настоящее время не установлено, как долго сохраняется иммунитет после перенесённой коронавирусной инфекции», — подчёркивают специалисты.

А вот вице–президент региональной общественной организации «Врачи Санкт–Петербурга», заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Владимир Жолобов считает, что вакцина определённо нужна населению: «Есть разные мысли по поводу того, будет или нет вторая волна. Но реально никто не знает, как всё будет происходить. Естественно, людей надо защищать. Те, кто болел, никому не желают заражаться ковидом». Председатель Санкт–Петербургской профессиональной ассоциации медицинских работников доктор медицинских наук Александр Редько выразил сомнение по поводу вакцинации от коронавируса: «Вакцины делают к определённому штамму вируса, а вирус COVID–19 особомутирующий, притом очень быстро, то есть сегодня его уже не существует. Против чего будут прививать людей — совершенно непонятно».

Если надо — уколюсь

Отвлекаясь от коронавирусных новостей, отметим, что традиционная вакцинация от сезонного гриппа в этом году не отменится. Больше того, например, в Москве массовая вакцинация начнётся в этом году раньше обычного — уже 1 сентября. Сама прививочная кампания будет более масштабной. Привить планируется до 60% населения.

В нашем городе сезонная вакцинация против гриппа стартует также в сентябре. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Красноярского края Марина Бачурина, 31 августа в крае ожидается первая партия вакцины от гриппа: «В этом году собираемся привить 60% жителей края — это на 10% больше, чем в прошлом году. Как всегда, бесплатно привиться от гриппа смогут пациенты из групп риска».

К группе риска относятся пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, наиболее уязвимые для сезонных вирусов. Что касается детей, их вакцинация не прекращалась даже в период пандемии. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Красноярского края Елена Тихонова дала разъяснения на сайте министерства:

«Каждый год вакцина от гриппа обновляется — в связи с предполагаемыми штаммами. Вакцины последнего поколения безопасны, они созданы из компонентов вируса и не могут вызвать заболевание. Раньше были «живые», ослабленные вакцины, которые давали побочную реакцию. Теперь в составе конъюгированной 3–4–валентной вакцины — только антигены вируса, которые активизируют наш иммунитет на выработку антител. Это и есть защита от вируса».

Как отметила Елена Тихонова, не менее важна и неспецифическая профилактика заболеваний: ношение масок в общественных местах, использование одноразовых бумажных платочков при чихании и кашле, тщательное соблюдение правил гигиены.

Вообще врачи давно говорят, что вакцина не предохраняет от факта заболевания, но она ослабляет его течение. Хоть грипп и давно нам «знакомый» и, казалось бы, совсем нестрашный, любой врач подтвердит: из–за создания благоприятной среды для присоединения других инфекций возможно тяжёлое течение болезни с развитием осложнений, вплоть до смертельных исходов. Прививка против гриппа может значительно уменьшить или даже исключить потребность в приёме противовирусных препаратов, которые токсичнее вакцины, отмечают медики. Немаловажен и тот факт, что стоимость противовирусного лечения для взрослого за курс составит около трёх тысяч рублей, а для семьи — в три–четыре раза больше.

Детей прививают только с письменного согласия законного представителя (родителя, опекуна, попечителя). Национальным календарём профилактических прививок определены группы лиц, подлежащие обязательной вакцинации против гриппа, в их числе — дошколята (с 6 месяцев), школьники, студенты вузов и ссузов, дети с 6 месяцев; медики, учителя, работники транспорта, коммунальной сферы; беременные женщины; люди старше 60 лет; призывники; люди, страдающие хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно–сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Интересно, что в состав вакцины каждый год вводят материал тех штаммов гриппа, вероятность появления которых в этот сезон максимальна, по сведениям ВОЗ и Минздрава РФ. Поэтому защититься от всех штаммов невозможно, а иммунитет к гриппу будет непродолжительный. Обычно иммунная защита от вакцины сохраняется только один год.

В тему

Эксперт в области компьютерной безопасности Алексей Фёдоров предположил, что россияне могут столкнуться с мошенническими сайтами или рассылками, предлагающими услуги по вакцинации на особых условиях, сообщают РИА «Новости»: «Будут появляться сайты с информацией о том, что вакцина уже продаётся или будет доставлена, как только станет доступной. А фишинговые атаки могут выглядеть как сообщения о том, что людям необходимо зарегистрироваться или внести предоплату для получения вакцины, или, например, как вредоносные документы, в которых утверждается, что они содержат информацию о вакцине или процессе вакцинации». Исследовательские институты, работавшие над вакциной, потенциально также могут стать объектом атак со стороны лиц или организаций, которые стремятся получить доступ к информации о вакцине, считает Фёдоров. Он также предостерёг руководство больниц: хакеры могут атаковать медучреждения с использованием программ–вымогателей. Эксперт посоветовал россиянам соблюдать базовые правила цифровой гигиены, чтобы обезопасить себя от мошенников и кибератак: использовать информацию из проверенных источников, не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и электронных писем.



Медики выразили недоверие к новой вакцине от коронавируса. РБК со ссылкой на опрос сервиса «Справочник врача» сообщает, что больше половины российских медиков (52%) не готовы сделать прививку, которую анонсировал Путин. Согласны на вакцинацию 24,5%. 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных о её эффективности. 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время.



Против прививки высказался также экстрасенс Анатолий Кашпировский и обратился к президенту России с просьбой отказаться от массовой вакцинации от коронавируса: «Кампания (вакцинация) может привести к гибели многих россиян, в том числе женщин и стариков». «Владимир Владимирович, защитите», — приводит его обращение к Путину Lenta.ru.

Говорит эксперт

— Среди населения бытует ошибочное мнение, что любая вакцинация — это угнетение иммунитета, на самом деле это выработка специфических антител к любому вирусному или инфекционному агенту, попадающему в организм человека, его иммунный ответ на введение ослабленного или мёртвого штамма. Татьяна Ивлева,

педиатр прививочного кабинета межрайонной

детской больницы Норильска

— Отвечаю на ваш вопрос: вакцинироваться я, конечно, буду. Вообще среди населения бытует ошибочное мнение, что любая вакцинация — это угнетение иммунитета, на самом деле это выработка специфических антител к любому вирусному или инфекционному агенту, попадающему в организм человека, его иммунный ответ на введение ослабленного или мёртвого штамма. Конечно, вакцина — не панацея, и переболеть может даже привитый человек. Но она ослабит тяжесть заболевания — кто болел гриппом, знает, что болезнь бывает тяжёлой и мучительной.

Но если грипп уже на пороге, нет смысла бежать за вакциной. Ставится она специально заранее, чтобы успел выработаться иммунитет. Обычно мы ждём подъёма заболеваемости в Норильске в феврале–марте, а вакцинацию начинаем в сентябре, понимая, что за месяц все не уложатся — обычно дозы кончаются за два месяца. Кроме того, есть контингент детей, кто должен получить эту вакцину двукратно с месячным перерывом, — это те ребята, кто прививается впервые в жизни. Ставить прививку от гриппа можно уже с 6 месяцев жизни, также она ставится школьникам вплоть до 18 лет — конечно, с согласия родителей.

Мы наблюдаем прямую зависимость между вакцинацией и уровнем заболевания у детей. Пару лет назад стало очень популярно мнение так называемых антипрививочников, и родители стали массово отказываться от прививки для своих детей. Как результат — существенный рост заболеваемости среди школьников. Кстати, в этом году зарегистрировано низкое число заболевших гриппом — помогла стандартная вакцинация, но главное — изоляция детей друг от друга. Хотя и в целом в последние годы уровень заболеваемости в городе не превышает эпидемиологический порог.

Старт прививочной кампании от сезонного гриппа в этом году планируется с 1 сентября, мы ждём порядка 16 000 вакцин для детей города — это традиционное число для Норильска. Расчёт идёт от общего числа детей в городе (примерно 27 000) при условии, что за вакциной обратятся 75–80% из них. Важно, что прививку получают и те дети, кто не имеет в нашей стране гражданства, вида на жительство или страхового полиса — они также должны быть защищены от заболевания. Подчеркну, что сейчас мы говорим именно о вакцинах от сезонного гриппа, а не от коронавируса, чем, слышала, встревожены некоторые родители.

Что до вакцинации от ковид, мы как раз недавно обсуждали с коллегами этот вопрос, и моё личное мнение таково: прежде чем поставить прививку, я бы оценила уровень антител к этому заболеванию в своей крови. Возможно, я уже переболела коронавирусом, поскольку, как и все медики, контактирую с такими пациентами. Переболеть ведь можно и бессимптомно, но доказать это – только по анализу антител. Так что вариант вакцинации от этого заболевания я ещё обдумываю.

Подумаем вместе

Олег Шалдаев, командир поискового отряда «Чёрный тюльпан»:



– Я бы с удовольствием привился от COVID–19. Во–первых, мне 47 лет, я нахожусь в группе риска. У меня есть контузия лёгких и куча всяких заболеваний, которые соответствуют моему возрасту. И, естественно, я переживаю за своё здоровье. Более того, я на сто процентов доверяю нашим научным центрам, тем более таким крутым, как «Вектор» в Новосибирске. По ряду причин я не первый раз сталкиваюсь с военными медиками, это для меня первые люди после Бога. Восхищаюсь и сотрудниками центра имени Гамалеи, которые изобрели вакцину совместно со специалистами «Вектора», а ещё раньше эти же умы создали прививку от вируса Эбола, который косил жителей Африки. И наша прививка была лучшей по эффективности. Для меня это серьёзный показатель. Главный вопрос: «Когда же вакцина дойдет до Норильска»?

Татьяна Пучканёва, многодетная мама:



– Нет, не буду! И детям своим не разрешу этого делать! Почему? Мы всей семьёй недавно по всем симптомам явно переболели ковидом, хотя нам поставили диагноз «пневмония». Мы ослаблены после болезни, надо восстанавливаться. А тут опять предлагают забросить этот яд в организм. Кроме того, не верю в эффективность прививки, не исследованной до конца. По опыту могу сказать, что мы как поставили прививки, так и заболели тяжело и надолго и всей семьёй, а как отказались — то даже никто и не чихнул.

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Елена Калядина, пенсионер и патриот:



– К сожалению, не попадаю под вакцинацию по возрасту — прививка предназначена людям от 18 до 60 лет, при этом есть перечень ограничений по состоянию здоровья. Но я за вакцинацию! Горжусь тем, что именно в нашей стране вопрос решился так быстро, с большим преимуществом по времени и, как утверждают разработчики, должной эффективностью. Мы в который раз доказали всему миру, что российская наука и медицина — лучшие. А наши специалисты — герои.

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Максим Мячов, маркетолог:



– К вакцинированию отношусь нормально, но только если это проверенная вакцина. В школе прививался постоянно, а как выпустился, нечасто посещаю прививочный кабинет. Разве что по работе, когда требуют. По своей инициативе – крайне редко: не из-за скепсиса, из-за лени. Неправильно, я знаю. А к прививке от коронавируса отношусь с большим сомнением. Как по мне, она сделана наспех, «обкатать» её просто не успели. В этой связи опасаюсь побочных эффектов.

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Лидия Кононченко, педагог, изучившая литературу о действии прививок:

– По показаниям здоровья мне вакцинация не показана. И я к прививкам настороженно отношусь. Старшей дочери в своё время сделали все прививки, но у неё был крепкий от природы организм, она всё хорошо переносила. Но когда младшая дочь стала тяжело реагировать на прививки, я изучила множество литературы. И оказалось, что у моей дочери проблем от вакцинации может быть больше, чем пользы. Есть заболевания, например, оспа, от которых обязательно надо прививаться. В некоторых случаях действительно прививка — это хорошо, ведь человек получает защиту, но для того чтобы её поставить, необходимо обследование, чтобы исключить риски побочных эффектов. А у нас прививают всех подряд.

Михаил Платицын, норильчанин, переселившийся в деревню:



– Мне, советскому человеку, все необходимые прививки были в детстве сделаны, наверное, всё на пользу пошло. И я давно сторонник здорового образа жизни, так что в дополнительных прививках не нуждался, от гриппа, например, не сделал ни разу. А вот в моём окружении многие, кто вакцинировались, — потом заболевали. Считаю, что те, кто трудится в коллективе, бывают в местах большого скопления людей, всё же должны прививаться, а вот кто живёт в деревне, как мы сейчас, или может работать, не контактируя с другими, те могут и без вакцины

обойтись.