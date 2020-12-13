Какие статьи УК РФ не предусматривают лишения свободы?

При вынесении подобного рода решений суд, как правило, учитывает целый комплекс смягчающих обстоятельств, главными из которых являются возраст, семейное положение, отсутствие ранее прецедентов нарушения закона. И конечно, судебные органы рассчитывают на то, что наказание без лишения свободы послужит уроком, предупреждением для того, кто впервые преступил закон или его нарушение не имеет ярко выраженной общественной опасности.

В Норильском межмуниципальном филиале ФКУ уголовно–исполнительной инспекции ГУФСИН РФ по Красноярскому краю в 2020 году на учёте состояло 1245 таких осуждённых. Впрочем, не только тех, к кому отнеслись снисходительно. Уголовно–исполнительная инспекция (УИИ) ГУФСИН осуществляет: контроль за исполнением наказания в виде исправительных и обязательных работ, лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью; за поведением условно осуждённых в течение испытательного срока, надзор за отбыванием наказания, связанного с ограничением свободы. К ведению УИИ относится также контроль над подозреваемыми, обвиняемыми, находящимися под домашним арестом, в отношении которых избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий с применением технических средств надзора и контроля.

Сотрудники инспекции в этом году констатируют рост нарушений порядка отбывания наказания. Многие осуждённые, состоящие на учёте в УИИ, и даже их близкие подчас не осознают, что человек является осуждённым. Суд дал ему возможность отбывать наказание без изоляции от общества, не лишая его социально полезных связей, и дал шанс изменить свою жизнь. На сухом языке документов ГУФСИН это всегда называлось «встать на путь исправления».

– Со временем формулировка не изменилась, — говорит временно исполняющая обязанности начальника Норильского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН по Красноярскому краю Эльмира Кононенко. — Однако, как мы вынуждены констатировать, сами осуждённые подчас не отдают себе отчёта, что отбывают реальный срок, только на свободе. А она в данном случае весьма относительна — на осуждённого накладывается целый ряд обязательств, которые он должен соблюдать.

Например, осуждённый обязан регулярно и вовремя являться на отметку, вести себя как подобает в обществе — в том смысле, что не нарушать общественный порядок ни в каком виде, трудоустроиться и даже находиться дома в определённые часы — то есть ночевать дома. Но не все способны осознать свой статус в данной ситуации — свобода передвижения, отсутствие явного надзора увлекает человека в плен иллюзий и расхолаживает.

По этой причине 3,94% осуждённых, состоящих на учёте в УИИ, в 2020 году совершили повторные преступления, допуская нарушения порядка и условий отбывания наказания. Не оправдывают тем самым доверие суда, в результате чего наказания заменяются на лишение свободы.

Так, старший из четырёх детей в многодетной семье, будучи несовершеннолетним, попал в поле зрения правоохранительных органов. Суд решил не наказывать его серьёзно и направил под надзор уголовно–исполнительной инспекции. Но и тут подросток категорически отказывался следовать правилам пребывания под надзором, по мелочам продолжал нарушать правопорядок, пока не попался на краже. Прямо в зале суда его взяли под стражу, повергнув близких в негодование и даже истерику, — оказывается, родные даже не считали молодого человека в этот период осуждённым.

Анализ рецидивной преступности осуждённых, показывает, что третья часть совершивших повторное преступление, не имели работы и постоянного источника дохода. Это притом, что УИИ имеет перечень постоянных работодателей, куда дают направления осуждённым. Конечно, квалифицированной работы и высокооплачиваемых должностей таким соискателям не предлагают, но они могут гарантированно рассчитывать на должность разнорабочего в коммунальной сфере.

Впрочем, в инспекции припоминают, что один их поднадзорный имел высокую квалификацию сварщика и на предприятии со временем его даже повысили в должности, предложив зарплату в несколько десятков тысяч рублей. Для осуждённых поднадзорных это неслыханное дело, и такие заработки являются предметом исключительной гордости. Однако наш герой не нашёл в себе сил долго наслаждаться хорошей жизнью и положением и был уволен за нарушение дисциплины.

Со статистикой приходится считаться — каждый четвёртый совершал преступление в состоянии алкогольного опьянения, четверть рецидивистов до постановки на учёт неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Впрочем, при надлежащем поведении, при отсутствии нарушений, без привлечения к административной и уголовной ответственности и очевидных признаках исправления для условно осуждённых с испытательным сроком суд может рассмотреть вопрос о снятии судимости по истечении половины испытательного срока. Именно так в 2020 году в Норильске были сняты судимость и надзор с 4,42% осуждённых.