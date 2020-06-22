Стали известны имена победителей и номинантов конкурса «Добавь городу красок»

Жюри выбрало автора, чья работа в направлении «Граффити» ляжет в основу оформления здания второго корпуса Норильского техникума промышленных технологий и сервиса по улице 50 лет Октября.

По условиям конкурса эскизы по цветовой гамме и смыслу должны были соответствовать окружающему городскому пространству. Преимущество имели работы, сюжетно и стилистически гармонирующие со зданием возводимого рядом многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса «Айка».

Этот год отличился тем, что конкурс прошёл в онлайн-режиме. Но основных направлений это не поменяло: он по-прежнему проводился в номинации «Рисунок» и «Граффити» (стрит-арт). Заявки оргкомитет принимал до 30 апреля. «Рисунок» на тему «Мой папа на работе – супергерой» ожидали от детей в возрасте 4–6 лет и 7–9 лет. В направлении «Граффити» участвовали подростки от 10 до 17 лет и молодёжь от 18 до 35 лет. Для них определена категория «Полярное притяжение».

Онлайн-режим конкурса позволил в этом году максимально упростить процедуру подачи заявки. Участники могли написать её от руки, сфотографировать на телефон и направить на электронную почту. Рисунок также можно было сфотографировать.

Как рассказал начальник отдела региональных мероприятий управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля» Сергей Черепанов, всего на конкурс поступила 341 работа из Норильска и пять – из Дудинки, что сопоставимо с прошлым годом.

- Большинство работ были переданы в виде фото по электронной почте, однако это не доставило трудности при подведении итогов. Жюри также голосовало дистанционно: каждый член жюри получил доступ к облачному сервису, чтобы просматривать каждую работу несколько раз. Оценивать каждую работу предстояло по 10-балльной шкале, а затем - формировать протокол шорт-листа. В прошлом году голосование сразу было финальным, в этом получилось два этапа отбора работ, и именно - из шорт-листа выбирали призёров и победителей в номинациях «Граффити» и «Рисунок», - пояснил Сергей Черепанов.

Сегодня были объявлены имена победителей и призёров конкурса в Норильске и Дудинке.

Первое место в конкурсе заняла Алина Аджамская (13 лет). Именно её работа ляжет в основу художественного оформления здания норильского училища № 105. Второе место заняла Надежда Егорова (13 лет), третье - Анастасия Валентионок (17 лет).

В возрастной категории 18-35 лет победителем стал Бобриков Александр (35 лет), второе место заняла Екатерина Охременко (19 лет), третье - Виктория Миронова (18 лет). Номинантами стали Екатерина Мокляк (18 лет) и Евгений Калиничев (32 года).

В возрастной категории 7-9 лет победителями стали Егор Зорин (9 лет), Иван Скопич (8 лет), Джанин Байназарова (7 лет). Номинанты: Варвара Князева (8 лет), Милана Азизова (7 лет), Мария Москалюк (8 лет).

В категории 4-6 лет тройка лидеров выглядит так: Михаил Иванов (6 лет), Юрий Курбанов (6 лет), Евгения Касперович (4 года). Номинанты: Анастасия Губарева (6 лет), Юлия Беломорская (6 лет), Константин Добаев (6 лет).

В возрастной категории 10-17 лет жюри решили отметить отдельной номинацией тех участников, которым чуть-чуть не хватило баллов до призового места. И победители, и номинанты конкурса получат ценные призы. Номинантами в этой категории стали Алина Муравьева (16 лет), Галина Токай (16 лет).

Возвращаясь к обновлению здания второго корпуса Норильского техникума промышленных технологий и сервиса по улице 50 лет Октября, Сергей Черепанов пояснил, что, поскольку сегодня фасад здания очень запущен, его необходимо подготовить для будущей работы художников. Этим займётся подрядчик, уже находящийся на территории. Работы планируется начать в начале июля и, учитывая их масштабность, продлятся они до конца лета.

- На втором этапе, следующим летом, в город приедут художники-граффитисты одной из лучших компаний в своей области - «Раскрасим всё». Их задачей будет трансформировать эскиз победителя конкурса так, чтобы применить его ко всему периметру здания, а не к одной стене, как было предложено участникам конкурса, и, разумеется, нанести рисунок. Компания сама выберет граффитистов, которые займутся этой работой, и мы не сомневаемся, что работа будет выполнена на высоком уровне, потому что художники «Раскрасим всё» – настоящие мастера своего дела,- заключил он.