Стальная птица в маске. В Красноярске приземлился необычный самолёт

Медицинская маска давно уже стала приметой времени. Но одно дело - видеть её на людях и совсем другое - на самолёте. Стальная птица в медицинской маске - такую картину пассажиры Красноярского аэропорта теперь могут регулярно наблюдать из зала ожидания. Борт принадлежит авиакомпании «Победа», которая с 1 июня возобновила перелёты между Москвой и столицей края. Отметить своё возвращение в небесный бизнес они решили, украсив свои суда таким образом. Помимо маски, свои самолёты авиакомпания снабдила и бортовой надписью: «Спасибо героям в медицинских халатах».

Традиция раскрашивать фюзеляж воздушных судов, превращая их то в голову акулы, то в собачью морду, пошла от традиций военно-морского дела. Она уходит корнями ещё в эпоху древней Греции, когда боевые Биремы и Триремы (гребные военные корабли) снабжали таранами, выполненными в форме животных и мифических существ. В эпоху великих географических открытий ростры (тараны) трансформировались в носовые украшения. С уходом парусного флота в историю, эта традиция была забыта и снова воскресла в период второй мировой уже у владельцев воздушных судов. Самым популярным изображением в тот период была акулья морда на боевых истребителях.

Частные авиакомпании начали украшать свои самолёты подобным образом примерно лет 20 назад, но сейчас для крупного авиаперевозчика иметь парк из необычно стилизованных судов - это показатель статуса. Чем больше самолётов с необычным дизайном - тем солиднее. Да и пассажиры охотнее берут билеты на рейсы таких перевозчиков. Например, самый любимый стилизованный самолёт у норильчан был и остается «U-лайка» - символ зимней Универсиады.

Фото из открытого источника