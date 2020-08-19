Станислав Селезнёв - новый директор департамента экологии

«Любая производственная деятельность человека оказывает влияние на окружающую среду. Минимизация именно негативного воздействия — это задача ответственных природопользователей, к которым, несомненно, относится и «Норникель», — отметил Станислав Селезнёв.

Поэтому теперь в его обязанности будет входить решение вопросов экобезопасности, реализация экологической политики «Норникеля», мониторинг экологической обстановки во всех регионах, где присутствуют компании группы «Норникель».

У Станислава богатый опыт работы в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Также он окончил химический факультет Ленинградского высшего военно-морского инженерного училища им. В. И. Ленина по специальности «инженер-химик». И ещё много заслуг за плечами нового директора департамента экологии.

Смотря на весь послужной список Станислава, можно с полной уверенностью доверить такую ответственность в умелые руки.