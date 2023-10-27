Старшеклассники школ Талнаха познакомились с руководителями рудника «Комсомольский» на очередной встрече «Норникель-час»

Антон Карасев - коренной норильчанин, учился в физико-математическом классе школы № 36. Высшее образование получил в Норильском индустриальном институте. Уже тогда, будучи студентом, он видел для себя перспективы в родном городе и в «Норникеле»: «Я понимал, что здесь можно жить, работать, развиваться и добиваться успехов».

Данил Трошин – уроженец Донбасса из шахтёрской династии, поэтому с детства мечтал продолжить дело отца. После окончания школы приехал поступать в Норильский индустриальный институт, а затем по программе «Профессиональный старт» пошёл работать на рудник «Комсомольский».

Гости рассказали свои истории успеха, которые школьники слушали с большим интересом, а после наперебой задавали свои вопросы. В основном ребят интересовало, какие профессии востребованы в компании, есть ли перспективы для молодых специалистов, необходимо ли знание иностранных языков, а также что входит в обязанности руководителей.

«Главный инженер рудника – это довольно ответственная должность. Это технический руководитель всего предприятия, ответственный за принятие важных решений, разработку проектов и документации, а также безопасность», – ответил школьникам Антон Владимирович.

Работа Данила Игоревича связана с обеспечением проветривания всего рудника, контролем пыле-газового режима, чтобы на рабочих местах сотрудники могли свободно дышать. Главный инженер по вентиляции также взаимодействует с подконтрольными органами и составляет план по ликвидации аварийных ситуаций.

Большая ответственность и загруженность на работе не мешает руководителям уделять должное внимание своим семьям и находить время для хобби.

В завершение встречи Антон Карасев и Данил Трошин пожелали ребятам уверенно идти к своей цели, потому что только при большом желании, стремлении и наличии необходимых знаний можно добиться успеха в любой профессии.

Следующая встреча с представителями «Норникеля» пройдёт 13 ноября для старшеклассников Кайеркана.