Стартовал благотворительный турнир «Кубок северных городов»

Традиционно в это время в рамках учений Северного флота на Таймыре хоккеисты отряда боевых кораблей встречаются на льду с командами Дудинки и Большого Норильска. Первый матч пошел между хоккеистами Таймыра и североморцами. Вырученные средства от пожертвований на турнире будут перечислены в помощь Ярославу Соловьёву, находящемуся на лечении.

Сборная Таймыра, состоящая из сотрудников администрации и спортсменов, сыграла три периода с моряками, представлявшими отряд десантных и противолодочных кораблей СФ. Счёт открыли североморцы в первом периоде, правда, в конце отведённого времени, до 14-й минуты таймырцы стойко обороняли свои ворота. Второй период тоже ознаменовался голом от гостей после штрафного удара - хозяева ледовой арены «Таймыр» не заметили, что в их команде на одного игрока больше. В ответ таймырцы сумели забить один гол, выбравшись таким образом из "сухого" счета. Но в третьем периоде североморцы закрепили свои позиции, поставив жирную символическую точку третьим голом в исполнении самого вице-адмирала Голубева. Таким образом, первый матч Кубка северных городов на Таймыре закончился со счетом 3-1 в пользу военных моряков.