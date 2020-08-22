МАУ ИЦ «Норильские новости»

Стартовал благотворительный турнир «Кубок северных городов»

Стартовал благотворительный турнир «Кубок северных городов»

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Стартовал благотворительный турнир «Кубок северных городов»

В Дудинке товарищеским матчем по хоккею с шайбой открылся благотворительный турнир "Кубок северных городов".

Стартовал благотворительный турнир «Кубок северных городов»Стартовал благотворительный турнир «Кубок северных городов»Стартовал благотворительный турнир «Кубок северных городов»Стартовал благотворительный турнир «Кубок северных городов»Стартовал благотворительный турнир «Кубок северных городов»

Традиционно в это время в рамках учений Северного флота на Таймыре хоккеисты отряда боевых кораблей встречаются на льду с командами Дудинки и Большого Норильска. Первый матч пошел между хоккеистами Таймыра и североморцами. Вырученные средства от пожертвований на турнире будут перечислены в помощь Ярославу Соловьёву, находящемуся на лечении.

Сборная Таймыра, состоящая из сотрудников администрации и спортсменов, сыграла три периода с моряками, представлявшими отряд десантных и противолодочных кораблей СФ. Счёт открыли североморцы в первом периоде, правда, в конце отведённого времени, до 14-й минуты таймырцы стойко обороняли свои ворота. Второй период тоже ознаменовался голом от гостей после штрафного удара - хозяева ледовой арены «Таймыр» не заметили, что в их команде на одного игрока больше. В ответ таймырцы сумели забить один гол, выбравшись таким образом из "сухого" счета. Но в третьем периоде североморцы закрепили свои позиции, поставив жирную символическую точку третьим голом в исполнении самого вице-адмирала Голубева. Таким образом, первый матч Кубка северных городов на Таймыре закончился со счетом 3-1 в пользу военных моряков.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
22 августа в 17:17 4311
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