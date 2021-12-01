Стартовал приём конкурсных работ на фотоконкурс «Отражение»

Фотографический проект-конкурс проводит кинокомплекс «Родина» при поддержке лаборатории «Фаблаб-Норильск».

«Главная задача фотопроекта, - говорят организаторы, – поддержать талантливых любителей и развивать визуальную культуру, в том числе показать образ современного Норильска, с помощью художественной фотографии».

Тема фотопроекта этого года – «Город. Новый год. Геометрия». Организаторы предлагают конкурсантам посмотреть на привычные вещи с нового ракурса и увидеть в силуэтах предновогоднего города необычные формы, напоминающие геометрические фигуры. Работы рассматриваются в номинациях «Треугольник», «Квадрат» и «Круг».

В конкурсе принимают участие индивидуальные авторы и творческие коллективы в двух возрастных категориях: 10-17 лет и от 18 лет и старше. Важно, что принимаются работы участников, не занимающихся данным видом творчества профессионально.

21 декабря в фойе Осеннего зала кинокомплекса «Родина» откроется выставка работ участников. Лучшим из них будут присуждены призовые места в трёх номинациях в каждой возрастной категории, авторов наградят дипломами и памятными призами.

С положением о фотопроекте-конкурсе «Отражение» можно ознакомиться на сайте Кинокомплекса «Родина» — кино-родина.рф и в социальных сетях.