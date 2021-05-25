Стартовала экспедиция по изучению состояния экосистемы Большого Норильска

В ней задействованы 30 учёных из десяти научно-исследовательских учреждений России. Исследование стало первым совместным проектом компании «Норникель» и «Полярного фонда», соглашение о сотрудничестве заключили 21 мая.

Андрей Грачев, вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля», сообщил, что данное соглашение направлено на сотрудничество в информационно-аналитической, научной и практической деятельности, касающейся глобальных аспектов развития Арктической зоны Российской Федерации. Также стороны планируют совместными усилиями реализовать множество инвестиционных проектов в Арктике. По итогам экспедиции специалисты дадут рекомендации по ведению хозяйственной деятельности в условиях Заполярья.

«Для компании Арктическая зона России является домашним регионом. Здесь сосредоточены основные производственные мощности, проживают сотрудники и ветераны компании», - отметил Андрей Грачев.