МАУ ИЦ «Норильские новости»

Стартовала заявочная компания на федеральный этап Всероссийского конкурса «Экспортер года»

Стартовала заявочная компания на федеральный этап Всероссийского конкурса «Экспортер года»

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Стартовала заявочная компания на федеральный этап Всероссийского конкурса «Экспортер года»

Стартовала заявочная компания на федеральный этап Всероссийского конкурса «Экспортер года»

Премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Премия, вручаемая по итогам конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки.

Принять участие в конкурсе могут крупные компании, компании малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются до 30 июня 2023 года на сайте организатора конкурса – Российского экспортного центра (РЭЦ). Премия будет вручаться в 20 номинациях, в этом году в конкурсе появилась новая номинация: «Лучший экспортер в сфере электронной торговли», которая позволит не только выявить и поощрить лучшие практики в сфере международной торговли, но и учесть современные подходы к ведению бизнеса.

«Каждый год мы выбираем лучших из лучших экспортеров, отмечаем компании, которые достигли успехов на внешних рынках. Этот конкурс в последние два года стал еще более актуальным: мы видим предпринимателей, которые даже в самой сложной ситуации находят новые возможности и покоряют новые рынки. Своим примером они вдохновляют тех, кто еще только думает о выходе на международный уровень. Я приглашаю всех принять участие в конкурсе и заявить о себе», – подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

В апреле в Красноярском крае провели региональный этап конкурса, его организатором в шестой раз выступил Центр поддержки экспорта.

«Участие в конкурсе приняли компании из Красноярска, Железногорска, пос. Березовка, с. Дрокино, пос. Емельяново, которые занимаются экспортом несырьевых неэнергетических товаров, работ или услуг. Среди них выбрали лучших в 10 номинациях, эти 10 компаний также могут представить наш регион в федеральном этапе, но уже с некоторыми преимуществами, которые увеличивают их шансы на победу», – говорит руководитель Центра поддержки экспорта (подразделение центра «Мой бизнес» Красноярского края) Наталия Абрамова.

Участие в федеральном этапе конкурса бесплатное. Подать заявку и подробно ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке.

Определение победителей пройдет в два этапа. Сначала объявят лучших на уровне каждого федерального округа, а затем в финале среди лидеров по итогам окружного этапа, отберут лучших экспортеров страны. Церемония награждения лауреатов традиционно состоится на международном экспортном форуме «Сделано в России» в конце 2023 года.

Предприниматели края могут узнать больше о мерах поддержки бизнеса по нацпроектам «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство» в региональном центре «Мой бизнес» по телефону 8-800-234-0-124. Или на сайте мойбизнес-24.рф.

5 июня в 17:49 550
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