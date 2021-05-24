Стартовала завершающая неделя рейтингового голосования по выбору территории для благоустройства в 2022 году

Напомним, на платформе 24.gorodsreda.ru продолжается рейтинговое голосование. Общероссийская платформа za.gorodsreda.ru - проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Жильё и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город».

В голосовании приняли участие 7690 норильчан.

- Этого всё-таки недостаточно. Я призываю горожан активизироваться и не оставаться равнодушным к будущему Большого Норильска. Для того чтобы отдать свой голос, достаточно зайти на сайт 24.gorodsreda.ru, нажать на копку «Голосовать», выбрать в списке населённых пунктов Норильск и выбрать один из объектов, которые участвуют в рейтинговом голосовании, - пояснил Андрей Беспалов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства.

Отдать свой голос можно за один из двух участков - общественную территорию на ул. Комсомольской, в районе городского плавательного бассейна и Дворца спорта «Арктика», или за общественную территорию в Кайеркане - на ул. Первомайской, в районе школы № 40 и спортивной школы № 5.