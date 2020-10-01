Стартует V региональный творческий конкурс изобразительного искусства на соискание премии им. Мотюмяку Турдагина – 2020

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Таймырский Дом народного творчества» при финансовой поддержке министерства культуры Красноярского края организует конкурс народного искусства, в котором могут принять участие как профессиональные, так и самодеятельные художники, а также студенты художественных факультетов (отделений) вузов и иные мастера изобразительного искусства в возрасте от 14 лет.

Главная цель конкурса – поддержание традиционной народной культуры Таймыра. Возрождение, сохранение и развитие нематериального культурного наследия коренных народов Таймыра. Стимулирование интереса современных мастеров и творческих коллективов к изучению и развитию изобразительного искусства. А также выявление и поддержка молодых талантливых художников.

Согласно положению, в конкурсе заявлено несколько номинаций: живопись, графика и спец. номинация – Надежда Таймыра. В своих работах мастера должны отобразить историю, культуру и фольклор народов, населяющих Таймырский полуостров. Также рассказать в своих произведениях историю освоения и развития Таймыра. Передать всю красоту местной флоры и фауны либо вдохновиться выдающейся личностью или литературным произведением о Севере.

Сам конкурс будет проходить в три этапа:

I этап – прием конкурсных работ – по 25 ноября 2020 г.

II этап – 02 декабря 2020 г. – работа жюри, определение победителей. Подведение итогов осуществляется открытым голосованием.

III этап – 04 декабря 2020 г. в 16-00 – награждение победителей в выставочном зале КГБУК «Таймырский Дом народного творчества».

Всех победителей конкурса ждут ценные призы. Авторы-победители в номинациях «Живопись» и «Графика» будут награждены дипломами и премиями в размере 30 000 рублей (без подоходного налога 13%). Автор-победитель в номинации «Надежда Таймыра» будет награжден дипломом и премией в размере 25 000 рублей (без подоходного налога 13%).

Лучшие произведения могут быть рекомендованы министерству культуры Красноярского края для приобретения в фонды ТДНТ. Работы победителей конкурса займут почетное место в «Золотом фонде» Таймырского Дома народного творчества для дальнейшей экспозиции по Красноярскому краю и РФ.

Контакты:

По вопросам участия в конкурсе обращаться по адресу:

647000, г Дудинка, ул. Ленина 21, а/я 427,

КГБУК «Таймырский Дом народного творчества»

Куратор: Русских Наталья Валентиновна, Войшнис Инга Юрьевна

тел.: 8 (39191) 5-15-33

факс: 8 (39191) 5-24-48

e-mail: OtdelNT@yandex.ru

сайт: www.tdnt.org