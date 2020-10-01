Стартует V региональный творческий конкурс изобразительного искусства на соискание премии им. Мотюмяку Турдагина – 2020
Стартует V региональный творческий конкурс изобразительного искусства на соискание премии им. Мотюмяку Турдагина – 2020
Мотюмяку Сочуптеевич Турдагин (1939-2002 г.г.) – народный мастер России, первый из нганасан член Союза художников Российской Федерации, Почетный гражданин Таймыра. Он создал сотни рисунков тушью и карандашом, линогравюр и тонких непревзойденных акварелей. Его картины экспонируются в музеях Дудинки и Норильска, Красноярска и Москвы, в Канаде, Франции и Германии. Мотюмяку Турдагин был избранным, одаренным великим обладателем таланта, который он сумел развить, и стать самым ярким представителем древнего народа «Ня» (Нганасаны - коренной самодийский народ в Сибири).
Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Таймырский Дом народного творчества» при финансовой поддержке министерства культуры Красноярского края организует конкурс народного искусства, в котором могут принять участие как профессиональные, так и самодеятельные художники, а также студенты художественных факультетов (отделений) вузов и иные мастера изобразительного искусства в возрасте от 14 лет.
Главная цель конкурса – поддержание традиционной народной культуры Таймыра. Возрождение, сохранение и развитие нематериального культурного наследия коренных народов Таймыра. Стимулирование интереса современных мастеров и творческих коллективов к изучению и развитию изобразительного искусства. А также выявление и поддержка молодых талантливых художников.
Согласно положению, в конкурсе заявлено несколько номинаций: живопись, графика и спец. номинация – Надежда Таймыра. В своих работах мастера должны отобразить историю, культуру и фольклор народов, населяющих Таймырский полуостров. Также рассказать в своих произведениях историю освоения и развития Таймыра. Передать всю красоту местной флоры и фауны либо вдохновиться выдающейся личностью или литературным произведением о Севере.
Сам конкурс будет проходить в три этапа:
I этап – прием конкурсных работ – по 25 ноября 2020 г.
II этап – 02 декабря 2020 г. – работа жюри, определение победителей. Подведение итогов осуществляется открытым голосованием.
III этап – 04 декабря 2020 г. в 16-00 – награждение победителей в выставочном зале КГБУК «Таймырский Дом народного творчества».
Всех победителей конкурса ждут ценные призы. Авторы-победители в номинациях «Живопись» и «Графика» будут награждены дипломами и премиями в размере 30 000 рублей (без подоходного налога 13%). Автор-победитель в номинации «Надежда Таймыра» будет награжден дипломом и премией в размере 25 000 рублей (без подоходного налога 13%).
Лучшие произведения могут быть рекомендованы министерству культуры Красноярского края для приобретения в фонды ТДНТ. Работы победителей конкурса займут почетное место в «Золотом фонде» Таймырского Дома народного творчества для дальнейшей экспозиции по Красноярскому краю и РФ.
Контакты:
По вопросам участия в конкурсе обращаться по адресу:
647000, г Дудинка, ул. Ленина 21, а/я 427,
КГБУК «Таймырский Дом народного творчества»
Куратор: Русских Наталья Валентиновна, Войшнис Инга Юрьевна
тел.: 8 (39191) 5-15-33
факс: 8 (39191) 5-24-48
e-mail: OtdelNT@yandex.ru
сайт: www.tdnt.org