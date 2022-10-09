Ставки растут

Больше усердия

Павел Волков осмотрел основные объекты реновации Норильска, оценил реализацию проекта «Надеждинский металлургический завод имени Б. И. Колесникова. Нейтрализация серной кислоты» и программу «Чистый Норильск», а также пообщался с представителями коренных малочисленных народов Севера.

На итоговом совещании в администрации города статс-секретарь отметил, что с его первого визита в августе прошлого года заметна чёткая динамика работ по реновации:

– Где–то подрядчики уже выполняют свои задачи, и объекты находятся в высокой степени готовности, где–то требуется дополнительное финансирование, и мы занимаемся этим вопросом. В целом динамика положительная. Надеюсь, комплексный план будет выполнен в сроки и значительно улучшит жизнь норильчан.

В числе перспективных направлений развития территории замминистра назвал туризм:

– Представляя, каким будет Норильск, я оцениваю его туристическую привлекательность в девять с половиной баллов из десяти. Осталось немного поработать, чтобы сделать город красивым. Для муниципального образования, которое находится за Полярным кругом, вблизи такого прекрасного места, как плато Путорана, потенциал огромный. Не будем забывать и о проекте «Затундра». Возможности для развития туризма у территории есть.

Дмитрий Карасев, в свою очередь, подчеркнул, что для выполнения намеченных задач необходимо усердно работать:

– Прежде всего нам нужно реализовать комплексный план. Павел Михайлович с коллегами из министерства стоял у истоков его формирования, и сегодня он лично наблюдает за ходом работ. Комплексный план не должен быть закостенелым, он должен быть гибким и отвечать сегодняшним реалиям и тем, в которых будем жить завтра. При поддержке министерства и при общем желании работать мы сможем сделать город красивым, чистым, развивать здесь туризм.

По словам градоначальника, во время посещения здания Комплексного центра социального обслуживания населения подрядчику, выполняющему капремонт, было рекомендовано улучшить качество работ и уложиться в уже передвинутые сроки.

Что касается строительства среднеэтажного жилья, то подрядная организация уже зашла на площадку: материалы и техника привезены, ведутся демонтажные работы. Как сказал Дмитрий Карасев, задача–максимум на ближайшую зиму: полностью смонтировать свайные основания, ростверки и начать сборку ограждающих конструкций.

Мероприятия по термостабилизации выполнены в полном объёме. Смонтировано всё необходимое оборудование. Специалисты ожидают наступления холодов, чтобы привести установки в действие и начать наблюдение за стабилизацией грунтов под многоквартирными домами.

В завершение встречи Павел Волков отметил роль «Норникеля» в развитии города:

– Я высоко оцениваю вклад компании в территорию в целом и сегодняшнее финансирование комплексного плана. Знаю также, что градообразующее предприятие реализует совместно с городом собственные дополнительные мероприятия по улучшению социальной инфраструктуры. Выражаясь чиновничьим языком, здесь мы видим синергию государственно–частного партнёрства, когда и компания, и власть города, и жители, объединившись на одной территории, вместе реализуют одно важное дело.

В Арктике не просто

Ещё одним приоритетным местом визита статс–секретаря стало Агентство развития Норильска, где Павел Волков встретился с местными действующими и потенциальными резидентами Арктической зоны Российской Федерации. АРН в 2019 году, после утверждения мастер–плана города, начало работу с норильским бизнесом. Сегодня на территории статус резидента АЗРФ уже имеют 20 предпринимателей, ещё 15 находятся на стадии подачи заявки. Действующие резиденты предлагают городу свои услуги по туризму, образованию и развлечению детей, строительству, складскому делу, озеленению. Кандидаты — медицинский центр, лаборатория для проведения исследований, дилерская компания, сервис по ремонту и склад ГСМ. За Агентством развития Норильска числятся больше 60 проектов, которые уже поддержаны и сейчас находятся на сопровождении. Общий объём инвестиций в них составляет пять миллиардов рублей.

– Хочу привести пример Дальневосточного федерального округа, — задал настроение в начале беседы Павел Волков. — На подобных встречах у нас не просто рабочая, а даже домашняя атмосфера складывается, мы обсуждаем многие вопросы, и это помогает решать актуальные проблемы. То, что раньше было «камнем», нам удаётся совместными усилиями сдвинуть и дать заработать бизнесу. Поэтому я призываю: если есть вопрос — задавайте, если есть критика — называйте вещи своими именами.

Получение статуса резидента АЗРФ даёт предпринимателю большие льготы (нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет, субсидирование 75% страховых взносов, половина действующей ставки налога на добычу полезных ископаемых, а также преференции в налогах на имущество, землю и в целом упрощенная система налогообложения), но норильский бизнес регулярно продолжает испытывать сложности в становлении и развитии.

Представители малого и среднего предпринимательства сталкиваются с проблемой выделения земельных участков под строительство. Имеющиеся гордские площади не подходят по размеру, расположению либо из–за отсутствия коммуникаций. Лакомые участки заняты градообразующим предприятием, при этом многие из них давно заброшены. Бизнесмены готовы привести территорию в порядок, но достучаться до собственников не могут.

Ещё одна потребность — увеличение запрашиваемой мощности электроэнергии и по возможности льготная тарификация. Однако в Норильске электричеством заведует компания–монополист, которая, со слов предпринимателей, не видит резона в предоставлении преференций представителям СМП.

Глава города отметил, что многие вопросы можно решить на местном уровне, главное — выйти из роли просителя.

– Я бы рекомендовал вам посмотреть и отметить на карте территории, где вы можете строиться, обратить внимание и на захламлённые, — подчеркнул Дмитрий Карасев. — Если вы готовы зайти туда с работами по очистке и рекультивации, то вообще вопросов нет. Поймите, не город должен ходить и искать вам площадки, вы сами можете предложить места, а мы выясним, кому эта территория принадлежит, возможна ли передача собственности, и предоставим доступные земли, тем более резидентам Арктической зоны.

Практически все участники встречи сталкиваются с проблемами более высокого уровня. Прописанное в федеральных законах льготное кредитование, предоставляемое банками, в Норильске ещё ни разу не сработало. Хотя весной 2021 года были названы шесть крупных финансовых компаний, которые работают с этой группой лиц. Норильчане рассказывают, они регулярно получают отказы с весьма расплывчатыми формулировками, например, «Отсутствие целесообразности финансирования проекта из–за долгой зимы на вашей территории».

Но самой большой сложностью для всех остаётся пресловутая северная логистика. Выросшие за последние годы транспортные тарифы этим летом сравнялись со стоимостью самого доставляемого оборудования. И, как оказалось, это ещё полбеды. С заходом на Таймыр новых крупных компаний, а также с началом работы программы реновации Норильска до 2035 года и беспрецедентных инвестиционных проектов градообразующего предприятия и так «узкое горлышко» Дудинского морского порта превратилось в непроходимое. Резиденты АЗРФ говорят, доставка их грузов растянулась минимум на полгода.

– Пока в Арктике не так удачно всё складывается, на Дальнем Востоке проще выстраивать вертикаль, — признался Павел Волков. — Но это не значит, что здесь невозможно ничего сделать.

По итогам встречи замминистра пообещал подготовить предложения в адрес правительства Красноярского края и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.