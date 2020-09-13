Стоит только захотеть

Всё лучшее – детям

Обои пожелтели и начали отходить, некогда белый ковролин приобрёл серый оттенок, а в подвесном потолке образовалось несколько внушительных дыр, от неудачно открытой бутылки шампанского?

Для многих это ещё не повод для превращения комнаты в стройплощадку. Обычно глобальный апгрейд требует более веских причин: переезд, потоп, пожар, ну и конечно, рождение ребёнка. Думаю, все, у кого есть дети, согласятся, что это счастливое событие влечёт за собой большие хлопоты. К детской нужен особый подход — комната, которая раньше служила либо складом туристического снаряжения, либо тихим островком в океане семейного счастья, приобретает совершенно новый функционал. Я постараюсь передать вам собственный опыт превращения личного кабинета в цитадель счастливого детства. Впрочем, ряд советов будет полезен и тем, кто внезапно задумал попробовать себя в роли дизайнера и строителя.

Ловите момент

Любая военная операция начинается с планирования. А чем ремонт не поле битвы? Стоит потратить несколько дней на составление плана работ. Начнём с выбора времени. Большинство норильчан предпочитают делать ремонт летом, и в этом много плюсов: окна можно открыть настежь– запах краски быстрее выветривается и пыли оседает меньше. Но есть у тёплых деньков и свои минусы. Ты никуда не денешься от ощущения, что пропускаешь короткое и потому бесценное заполярное лето. А друзья каждую субботу с маниакальным упорством будут заманивать тебя на шашлыки или рыбалку. Как следствие, разнести квартиру в пух и прах вы успеете, а вот ремонт может ощутимо затянуться.

Так что я рекомендую приступать к делу осенью. Нагулявшись за лето, чисто психологически будет проще пожертвовать несколькими выходными, а значит и процесс пойдёт куда быстрей. К тому же сейчас всё ещё можно открывать окна и спокойно пылить и красить, а когда будут сделаны все черновые работы, уже начнётся отопительный сезон. Если вы собираетесь клеить обои, это очень важный момент. Дело в том, что летом влажность выше, а без отопления в квартире может быть заметно прохладней, чем зимой. В результате обои сохнут значительно дольше и даже могут пойти пузырями, особенно если оставить открытым окно.

Светлые мысли

Итак, с сезоном мы определились, следующий шаг — разработка дизайна будущей детской. Надо сразу продумать, где будет стоять колыбелька, где ящик с вещами, как правильно разместить пеленальный столик. Нужно продумать, где удачнее расположить основное и дополнительное освещение, а также ночник. Зачем так много? Это позволит создать идеальную обстановку для малыша, который может не любить яркий свет или наоборот, дискомфортно чувствовать себя в полумраке. Не забудьте про зону для манежа, которая позже трансформируется в детскую площадку с тренажерным комплексом. В будущем это поможет избежать множества неудобств и мелких бытовых проблем. Советую уделить внимание размещению в поле зрения ребёнка картин и фотографий. Лучше всего любая картинка — от Микки Мауса до постера с рок–звездой, который неизбежно потеснит мультяшку, будет смотреться со специальной подсветкой. Установить её следует заранее, иначе потом придётся делать лишние отверстия в стене, прокладывать дополнительный кабель и пытаться замаскировать следы своих ошибок.

Куда девать энергию

Очень важно заранее наметить места для розеток. Вам же надо будет воткнуть куда–то ночник и радионяню, увлажнитель и ионизатор воздуха, обогреватель, вентилятор, игрушки, работающие от аккумулятора (и как нас родители без всего этого растили?). Вот увидите — благодаря родственникам вы неизбежно обрастёте всем этим новомодным барахлом. А ещё потребуется запитать музыкальный плеер, чтобы включать малютке музыку перед сном, да и телевизор рано или поздно у ребёнка в комнате появится... ну, если вы, конечно, не хотите вновь и вновь смотреть мультик про Машу и Медведя в зале вместо выпуска новостей или боевика. Если речь идет об однушке, тем более нужно подсуетиться.

Родные стены

На пол лучше всего постелить тонкий ковролин. В отличие от ковра, его легко пылесосить и даже мыть, а в отличие от линолеума, ребенка можно смело отпускать ползать по нему даже с голой попой, не боясь сквозняков. «Убитое» же половое покрытие можно без труда заменить. Вариантов отделки стен, в свою очередь, масса. Можно сделать панельную обшивку с применением гипсокартона, но это съест часть ценного игрового пространства. Больше подойдут обычные обои, покраска стен или нанесение на них рисунков — как вручную, так и с использованием декоративных элементов и трафаретов.



На вкус и цвет



В оформлении детской мы в первую очередь, пляшем от пола ребёнка и собственных вкусовых пристрастий, потому что в первые три года жизни малышу абсолютно всё равно, сколько стоит у него кроватка и кто именно нарисован на обоях — Винни Пух или Супермен. Впрочем, чтобы через несколько лет не пришлось всё делать заново, практичнее отказаться от совсем уж «плюшевого» окружения и выбрать стиль с возможностью быстрой смены обстановки под зарождающуюся и крайне нестабильную в плане предпочтений индивидуальность. Лично я выбрал тематику технологии и путешествий в комбинированном интерьере. На три стены наклеил обои с чертежами кораблей. К подбору обоев следует подходить не только с визуальной, но и с практической точки зрения. Лучше всего флизелиновые или моющиеся, с добавлением в рисунок металлической основы. Почему? На них очень сложно рисовать ручкой и карандашами, а стереть такое художество можно без особых усилий.

3D–эффект

С обоями на трёх стенах покончили. Перейдём к рисунку, который я разместил на четвертой стене. Он служит основным акцентом в интерьере. В моем случае это фотообои с изображением храма Анкор–Ват в Камбодже. Чтобы усилить впечатление и придать глубину картине, её края я отделал пластиковыми 3D–панелями с кирпичным орнаментом. Стоят они недорого, их удобно резать по кирпичикам, чтобы избежать повторов в узоре. В итоге я получил иллюзию пробитой стены с выходом в другую реальность. Та же участь постигла и потолок. Натяжные потолки или банальная одноцветная покраска мне показались скучноваты для детской комнаты, поэтому я остановился на потолочных обоях с космическим мотивом. Они визуально увеличивают высоту потолка, да и ребёнок откровенно «залипает» перед сном, разглядывая планеты и Млечный путь. Чтобы общее оформление не выглядело эклектично, я и тут использовал приём с 3D–панелями, стилизованными уже под дерево. В результате помещение смотрится как единое пространство, а виды космоса и храма значительно его расширяют. Важный момент. При работе с 3D–панелями тщательно выбирайте клей. Здесь не подойдет обойный или стандартный ПВА, берите специальный — под дерево, но ни в коем случае не под камень. Более дешевый и вроде бы мощный клей для плитки, содержит едкие вещества, которые в буквальном смысле сожгут пластик. Так что вместо экономии вы понесете дополнительные расходы.

Каждый раз, заходя в детскую и оглядывая обжитое ребёнком пространство, я испытываю чувство гордости от того, что всё — от лампы до последнего плинтуса — мы с супругой сделали своими руками. В общем, смотрите на предстоящий ремонт не как на обременительный труд, а как на возможность интересно и необычно провести время вместе со своей второй половинкой, попробовать себя в творчестве и строительных специальностях. Не получится с первого раза, получится со второго. А если у вас самих есть полезные советы, оставляйте их в комментариях под этой статьей на сайте gazetazp.ru. И когда я в следующий раз вернусь к теме ремонта, то поделюсь и вашим житейским опытом.