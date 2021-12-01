Столица Таймыра получит федеральные средства на создание комфортной городской среды

Всего в бюджет края поступили 8,4 млрд рублей целевых федеральных средств. Они учтены в доходах краевого бюджета поправкой, внесённой правительством края по поручению губернатора и принятой на сессии Законодательного собрания. Также поправка увеличила расходы бюджета края на 18,4 млрд рублей – в основном за счёт собственных средств региона.

Александр Усс, губернатор Красноярского края, в видеообращении к жителям региона отметил: «Поправка в проект бюджета отражает наши приоритеты в экономике и социальной сфере. Сумма поправки беспрецедентна – 18,4 млрд рублей. Это стало возможным благодаря позитивным финансовым показателям, связанным с исполнением бюджета на высоком уровне.

Появилась возможность направить на дорожное хозяйство один миллиард рублей сверх плана, на реконструкцию перрона аэропорта Красноярск – свыше двух миллиардов рублей в ближайшие два года. Порядка 400 млн рублей должно дополнительно пойти на расширение сети региональных воздушных перевозок, ещё почти 3,5 млрд рублей добавится для решения проблемы переселения людей из аварийного жилья. Увеличен объём средств на жильё для детей-сирот.

Летом дети войны начали получать ежемесячные выплаты. Эти люди пережили трудные послевоенные годы, участвовали в восстановлении страны. Мы перед ними в долгу. Теперь сумма выплат увеличится, на эти цели в бюджете предусмотрен 631 млн рублей».

На ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет дополнительно будет направлено почти три миллиарда рублей. В целом в следующем году запланировано более 17 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей по трём направлениям – в том числе, в связи с рождением первого ребёнка, а также третьих и последующих детей.

Глава региона отметил, что к пяти миллиардам рублей, запланированных на строительство и ремонт школ и детсадов в 2022 году, добавится еще 250 млн рублей.

Поправкой выделены 340 млн рублей из средств федерации на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Дивногорск, Дудинка, Железногорск, Сосновоборск, Ужур). Эта сумма станет дополнением к двум миллиардам рублей, предусмотренным в 2022 году на благоустройство, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Кроме того, предусмотрены дополнительные расходы на здравоохранение, спорт, туризм и другие отрасли.

Данные предложения депутаты Законодательного собрания рассмотрят при обсуждении краевого бюджета во втором чтении.

Следует отметить, что впервые в истории края запланированные доходы и расходы бюджета региона превышают 300 млрд рублей. С учётом поправки, принятой на сессии Законодательного собрания, доходы краевого бюджета на 2022 год составляют 310,1 млрд рублей, расходы – 329,7 млрд рублей.