Столичный потенциал

В рамках подготовки главного документа по развитию города на ближайшие 14 лет Норильск посетил заместитель директора по вопросам регионального развития информационно–аналитического центра Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, ответственный секретарь межведомственной рабочей группы по подготовке комплексного плана социально–экономического развития Норильска Максим Данькин.

– Максим Андреевич, в чём заключается участие вашей организации в подготовке комплексного плана?

– Наша организация и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики координируют работу правительства Красноярского края, администрации Норильска, других заинтересованных сторон, в том числе компании «Норникель», по подготовке Комплексного плана социально–экономического развития Норильска до 2035 года. Эта работа основана на поручениях правительства Российской Федерации и президента.

Если мы говорим о развитии Норильска, то подразумеваем соответствие задач, которые ставит перед собой город, и возможностей, которыми обладает территория, в том числе бизнес. Я имею в виду «Норникель» и его программу инвестиционного развития. Наша задача — сделать так, чтобы город удовлетворял запросы населения, в том числе будущих работников градообразующего предприятия. Следовательно, необходима координация параллельного развития города и компании. Для нас важно, чтобы такой комплексный план служил не для «затыкания дыр», а помогал сделать Норильск столицей восточного сектора российской Арктики.

– Как вы считаете, реально ли достижение городом столь высокого статуса?

– В Восточной Арктике у нас таких крупных городов, как Норильск, нет, в отличие от европейской части. Да и такому плану развития территории аналогов не существует. Поэтому подобная перспектива вполне реальна. В дополнение ко всему в Красноярском крае будет реализовываться большое количество новых инвестиционных проектов, не только относящихся к «Норникелю». Это и «Северная звезда», проект, разработанный компанией AEON, и «Восток Ойл» — масштабная инициатива «Роснефти». Мы бы хотели, чтобы комплексный план соответствовал и запросам этих компаний, и вообще всей экономике Красноярского края.

– Каковы результаты вашей рабочей поездки в Норильск?

– Выстроился конструктивный диалог и с краем, и с городом, и с «Норникелем». И от нашей организации я хочу поблагодарить всех участников этого процесса. Уверен, что к осени мы подготовим комплексный план, внесём на утверждение в правительство Российской Федерации и, конечно же, примем участие в его реализации.

— Каковы ваши впечатления от города?

В целом очень позитивные, конечно же, со скидкой на то, что условия жизни здесь наисложнейшие. При этом видно, что Норильск живёт, развивается, норильчане связывают с ним своё будущее.

Мы познакомились с проектами, над которыми будем работать в рамках реновации. Отметили объекты жилищного комплекса, которые требуют сноса, реставрации, капитального ремонта. Осмотрели участки для застройки новыми объектами, и это вызывает наибольшее восхищение — ведь город живёт, если в нём строится новое жильё. Кстати, ряд старых объектов уже снесён, в том числе за счёт «Норникеля». Спасибо компании за то, что она заблаговременно приступила к работе. Это подтверждает, что мы будем идти в соответствии с тем графиком, который запланируем. Возможно, даже с опережением.

Осталось дождаться утверждения комплексного плана, и тогда начнётся глобальное строительство. Мы пообщались с главой Норильска Дмитрием Карасевым, и у него тоже есть уверенность, что всё будет сделано. Разумеется, объёмы работ большие, но раз уж речь идёт о столице восточного сектора российской Арктики, необходимо держать высокую планку.

– Расскажите о туристическом потенциале Норильска. Каким вы его видите?

– Он, несомненно, есть. Однако в этом направлении предстоит ещё очень многое сделать. Город сам по себе интересен. Он уникален не только для российской Арктики, но и для всего мира. Мы понимаем, что это один из крупнейших городов в мировом Заполярье. А в развитии туризма на первый план выходят доступность территории и качественный сервис.

Если в части сервиса, туристических маршрутов и иных точек притяжения потенциального туриста задачи города понятны, то с логистикой дела обстоят сложнее. Не секрет, что один только перелёт до Норильска довольно дорогой для среднего российского туриста. Эта проблема касается не только вашего города, поэтому её решением надо заняться в плотном взаимодействии с федеральными структурами, так как Норильск не сможет справиться с ней самостоятельно.

– Насколько остро стоит вопрос с кадровым потенциалом в туристической сфере?

– Думаю, нам нужно более детально заняться этим вопросом. В Норильске есть вуз, система образования отлажена. Просто необходимо определить, как усилить эту работу. Компетенции, которыми обладает Норильский государственный индустриальный институт, нужно расширять. Давать вузу возможность обучать не только жителей Норильска, а максимально настроить стратегию на привлечение сюда абитуриентов из других городов. В дальнейшем они могут остаться жить здесь, принести новые знания, новое видение, новую культуру. Это очень важно.

– Как продвигается работа по созданию в Норильске Центра по изучению вечной мерзлоты?

– При осмотре объектов становится понятно, какие сложности с растеплением грунтов испытывает Норильск. Знаю, что у вас очень сильная научная школа в сфере мерзлотоведения, поэтому мы с коллегами из города, края и «Норникеля» готовы работать над созданием в Норильске научно–исследовательского центра технологий строительства и мониторинга состояния зданий и сооружений на северных и арктических территориях.

Наша организация будет всячески поддерживать эту инициативу. Думаю, ваш город, как никакой другой, отвечает требованиям в этой области. Тем более такая задача прописана в Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации. Мы уже подходим к реализации её положений и, думаю, в ближайшее время получим результат.

– С какими городами Арктической зоны вы бы сравнили Норильск?

– В прошлом году на уровне Российской Федерации были приняты два ключевых стратегических документа относительно Арктической зоны. Это Основы государственной политики в Арктике и Стратегия развития Арктической зоны России. В Стратегии прописано, что её реализация будет проходить в три этапа, и на первом этапе, в 2020–2024 годах, предусматривается выполнение пилотных проектов комплексного развития населённых пунктов, где расположены органы и организации, работающие над обеспечением национальной безопасности, служащие базой для развития минерально–сырьевых центров и реализации экономических или инфраструктурных проектов в Арктике. Это так называемые опорные населённые пункты Арктики. К ним отнесён и Норильск, значит, он, скорее, является примером, а не объектом для сравнения.

Комплексный план должен соответствовать задачам, которые мы перед собой ставим — это не просто развитие города, но и демонстрация всей российской Арктике того, как нужно действовать.

– Такая перспектива послужит опровержением слухов о том, что Норильск может стать вахтовым посёлком?

– По моему личному мнению, этого никогда не произойдёт. Норильск не станет вахтовым посёлком. Это уникальный город, и, повторюсь, он является таковым для всей мировой Арктики. И при этом он выполняет массу функций, а не только обеспечение градообразующего предприятия кадрами. Во многом Норильск — ещё и культурный центр Таймыра.

Слухи же, полагаю, связаны с вопросом, надо ли создавать новые города в Арктике. Он и в самом деле заслуживает обсуждения. Возможно, не стоит строить новые города в отдельных местах, лучше запланировать строительство вахтовых посёлков на время освоения территории и каких–то ресурсов, но это требует индивидуального рассмотрения в каждом случае. Может быть, так логичней. Но в том, что касается уже существующих территорий, я убеждён: их надо не просто удерживать, а пытаться развивать и встраивать в логистические и экономические цепочки, существующие в Российской Федерации.