Страна в объективе

Более 300 фотографий со всех уголков России уже можно увидеть в галерее фотоконкурса Всероссийской переписи населения. И это только начало — народный конкурс продолжается, работы принимаются до 30 сентября. Прислать их может каждый россиянин.

Больше всего работ сегодня в номинации «Храним традиции». С небольшим отставанием идёт номинация «Покажи страну ВиПиНу» (ВиПиН — талисман переписи). Почти вдвое меньше фотографий в номинации «Семейный альбом». Что касается регионов, из которых присланы работы, то сейчас по количеству лидируют Саратовская, Кемеровская и Омская области. Норильчане, наш край достоин того, чтобы его красоты увидели как можно больше жителей нашей страны, так что вперёд!

Принять участие в конкурсе просто. Нужно разместить фотографию на своей странице в социальной сети Instagram, отмеченную активной ссылкой @strana2020 и хештегом #фотоконкурс_перепись. Затем заполнить форму участника на официальной странице Всероссийской переписи населения strana2020.ru и указать ссылку на снимки. Каждую фотоработу важно сопроводить кратким позитивным описанием и названием номинации, в которой она принимает участие. Также аккаунт должен быть открытым для всех пользователей, а работы выполнены в форматах png или jpeg. Делать снимки можно на любую камеру, даже простого смартфона.

Посмотреть фотографии участников можно на сайте Всероссийской переписи населения https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/.