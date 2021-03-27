Страсти по вакцине

Если говорить о России, то буквально за три месяца полномасштабной прививочной кампании как минимум первый компонент вакцины получили 6,3 миллиона граждан, а 4,3 миллиона прошли курс вакцинации полностью. Впрочем, это всего 6% от общего плана прививочной кампании. Чтобы выработать так называемый коллективный иммунитет, необходимо привить не менее 60% взрослого здорового населения. Достигнуть такого результата государство планирует к августу этого года, при условии, что темпы вакцинации сохраняться на прежнем уровне. Что касается Норильска, то на данный момент первым компонентом у нас привиты более пяти тысяч горожан, ещё около трёх тысяч — получили обе части вакцины. В целом же для достижения нужного уровня защиты необходимо вакцинировать более 80 тысяч норильчан.

Зачем прививаться?

Говорить о защите здоровья, думаю, излишне, тут и так всё понятно. Как это здоровье гробить — личное дело каждого: алкоголь, сигареты, отказ от прививок. Совсем другое дело — социальный аспект. Формула довольно проста: больше людей с иммунитетом = меньше заболевших = ослабление противопандемийных мер. В России на данный момент наблюдается стабильная динамика по снижению числа больных COVID–19 — отсюда и ослабление режима. Мы можем ходить в рестораны и кино, проводить вечера в барах и клубах. И о планетарной пандемии нам сейчас напоминает разве что обязательное ношение масок в общественных местах. Но если придёт очередная волна, мы опять откатимся к локдауну. Если считаете, что такое развитие событий маловероятно, обратите внимание на Евросоюз. В Германии, Хорватии, Швейцарии, Финляндии, Бельгии, Польше, Австрии и других странах старушки Европы чуть ли не каждый день проходят акции с требованием хоть немного ослабить карантинные меры. Оно и понятно — в большей части континента ситуация с COVID–19 остаётся непростой, и жёсткие ограничения возвращаются. Во многих странах даже запрещено выходить на улицу без особой необходимости и удаляться от собственного жилья дальше чем на 100–200 метров (или дальше ближайшего продуктового магазина). При этом штрафы за нарушение режима весьма внушительные. И власти можно понять, ведь как–то же надо сдержать очередную волну заражения. Прививочные кампании буксуют даже в ключевых странах «Антанты» — Германии, Франции, Англии, но не из–за отсутствия желающих, а потому что есть серьёзные перебои с поставками вакцины. В итоге пока у нас врачи уговаривают россиян поставить прививку, в других странах люди пускаются «во все тяжкие», чтобы добыть заветную вакцину.

Надёжная вакцина

Оставим запад с его страстями и поговорим о ситуации, сложившейся у нас. Почему многие до сих пор не спешат прививаться? Один из самых распространённых и устойчивых страхов — сомнение в надёжности «Спутника V». Да, вакцина появилась довольно быстро, но лишь потому, что для её производства использовали уже хорошо известную и отточенную технологию.

Если вы не в курсе, то объясню — ещё со времен Советского Союза наша страна занималась разработкой и производством вакцин для большинства стран третьего мира. В особенности для Африки, где ежегодно наблюдаются вспышки пандемии. Собственно, в основе создания «Спутника V» лежит технология, которую применяли при изготовлении вакцины от вируса Эбола. Вот что по этому поводу думает Олег Копытов, главный иммунолог Норильска:

– Здесь нужно понимать одну простую вещь — технология производства вакцин известна уже давно. Проблема здесь — в создании вакцины специфической, от какого–то особого агента, так как для расшифровки генетического кода требуется время. Как только код COVID–19 был расшифрован — создать вакцину не составило труда. Технология производства открыта уже более ста лет и понятна нашему научному сообществу: иммунологам, вирусологам — тем, кто занимается созданием вакцины. Поэтому думать, что вакцина была сделана очень быстро и с нуля — заблуждение.

Начинка «Спутника V»

Вакцина сделана на основе аденовируса человека — того самого, что вызывает обычную ОРВИ, правда, в ней используется дезактивированный, безопасный вирус, по сути, его оболочка, которая выполняет функцию «транспортного средства». В качестве «пассажира» в аденовирус подсажен фрагмент кода репликации коронавируса. А именно S–белок, отвечающий за производство шипов COVID–19, которыми целый вирус обычно цепляется к клеткам. Когда аденовирус доставляет агента к клеткам, они начинают воспроизводить инородные тела, которые замечает иммунная система и производит антитела для борьбы с ними. При этом сами шипы безопасны для организма и вреда не наносят. Когда же в организм попадает настоящий вирус, иммунная система распознает уже знакомые ей элементы и атакует инсайдера. «Спутник» и сопутствующие

Многих пугают возможные побочные эффекты от вакцины. Они действительно есть, но незначительные, а именно: температура, слабость и головная боль в первый и второй день прививки. При этом проявляются они у незначительного числа вакцинируемых и проходят довольно быстро. Это стандартная реакция на любую вакцину, означающая, что организм начал активную выработку антител. Что касается слухов и домыслов о других побочных эффектах — они не имеют под собой никакого обоснования и логически исключены. В соцсетях ходили активные слухи о возможных бесплодии и импотенции. Как фрагмент вируса может вызвать такой побочный эффект, затрудняются объяснить даже те, кто верят, что это возможно. И это лишь самые безобидные из множества «теорий заговоров», которые распространяют активные противники вакцинации. У медиков подобные домыслы вызывают улыбку. Множественные клинические испытания уже доказали, что у российской вакцины нет серьёзных побочных эффектов. К тому же её уже ввели миллионам человек по всему миру. А многие зарубежные страны, прежде чем приобрести наше лекарство, провели свои клинические исследования.

Иммунитет не подкачает?

Переболел — значит защищён. Ещё одно популярное и самое опасное заблуждение. Многие не спешат прививаться, думая, что уже защищены от ковида, так как уже переболели. На самом же деле действительно надёжную защиту от вируса организм получает только при условии, что болезнь протекала в среднетяжёлой или тяжёлой степени. При бессимптомном течении болезни антитела вообще не вырабатываются. Так что если вы не пролежали пару недель в «красной зоне» под ИВЛ, то антител у вас либо вообще нет, либо — кот наплакал. При этом нужно учитывать важный момент — приобретённый иммунитет нестабилен и довольно быстро пропадает. Степень его надёжности зависит от так называемой напряжённости иммунитета, а именно концентрации антител в организме — чем их больше, тем дольше они будут испаряться. Обычно при среднетяжёлом течении болезни организм получает защиту на 5–6 месяцев. Средний титр антител (концентрация их в организме) составляет 26 пунктов шкалы измерения, для надёжной защиты он должен быть более десяти. Клинические испытания доказали, что при использовании «Спутника V» иммунитет подскакивает до сотни пунктов.

– Да, я сам не стал исключением — был инфицирован в первую волну, — рассказывает врач Олег Копытов. — Перенёс заболевание довольно тяжело, процесс осложнился двусторонней пневмонией с 40% поражения легких. Через определённое время после выздоровления сделал количественный анализ крови иммуно–флуоресцентным методом и определил титр. Очень гордился выявленными 26 единицами иммуноглобулина G, но прошло полгода, и перед тем как привиться я сделал качественный анализ и увидел, что титр даже до десяти не дотягивает. После чего я принял решение поставить первый компонент вакцины и уже 15 февраля закончил курс вакцинации. Побочных эффектов не было. Сейчас чувствую себя прекрасно, чего и вам желаю.

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Но это в абсолютных цифрах. Для выработки коллективного иммунитета куда важнее процентные показатели привитого населения. Например, Израиль — страна небольшая, и более половины здорового взрослого населения там уже привито, поэтому он, безусловно, первым достигнет пресловутых 60%. А тот же Китай, хоть и привил миллионы, не входит даже в первую тридцатку стран по скорости достижения этой цели. В скором времени таких показателей достигнут ОАЭ и Великобритания.