Стратегия развития столицы Таймыра признана лучшей реализующей стратегией в Арктике

На XIX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия» состоялся финал VII конкурса муниципальных стратегий, по итогам которого лучшей в группе муниципальных образований с населением до 50 тысяч человек признана Стратегия социально-экономического развития Дудинки до 2030 года.

В финал вышли восемь муниципальных образований, среди которых были выбраны победители в размерных группах: с численностью до 50 тыс. человек и свыше 50 тыс. человек, а также абсолютный победитель — стратегия, набравшая наибольшее количество баллов. В последних двух номинациях победу одержал Северодвинск.

Стратегию развития заполярной столицы участникам форума представил глава Дудинки Юрий Гурин. Главной целью её разработки является поэтапное социально-экономическое развитие города и посёлков на основе рационального использования ограниченных ресурсов муниципального образования, а также обеспечение согласованных позиций и действий со стороны власти, бизнеса и населения.

«Приоритетными направлениями социально-экономического развития Дудинки на долгосрочный период были определены: в сфере экономики - содействие развитию малого и среднего бизнеса, выравнивание уровня социально-экономического развития сельских поселений, развитие туризма; в сфере формирования комфортной городской среды - эффективное управление жилищным фондом, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, комплексное благоустройство территории, развитие транспортной инфраструктуры); в сфере развития человеческого потенциала - реализация культурного и духовного потенциала населения, создание пространства здорового образа жизни, физической культуры и спортивных достижений, реализация молодежной политики, содействие занятости населения; в сфере муниципального управления - эффективное управление финансами муниципального образования, реализация имущественной политики, повышение доверия населения к органам власти.

Результатом реализации Стратегии станет создание современной комфортной среды проживания, работы и отдыха для жителей города и посёлков, рост благосостояния и активности населения за счет формирования динамично развивающейся экономики муниципального образования», - рассказал Юрий Гурин.

Также мэр Дудинки обозначил возможности для развития муниципального образования. По его мнению, они связаны с реализацией новой экономической политики в развитии территории Сибири и российской Арктики, развитием добывающей промышленности и топливно-энергетического комплекса, а также дальнейшим расширением использования потенциала традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, способных увеличить занятость сельского населения и количество субъектов малых форм хозяйствования.

Таким образом, миссию муниципального образования, отражающую его конкурентные преимущества, способствующие развитию региона в целом и повышению уровня жизни каждого жителя в отдельности, можно сформулировать как «Город Дудинка – опорный пункт Северного морского пути и центр социально-экономического развития Таймыра».

С полным текстом Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Дудинка» на период до 2030 года можно ознакомиться по ссылке: http://www.gorod-dudinka.ru/component/attachments/download/4831, сообщает портал Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.