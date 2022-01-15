Стремясь к совершенству

Бесконечная история

«Оганер — первая в стране попытка создать наиболее разумную, целесообразную комфортную организацию нового жилого района для северян, — читаем в статье «Каким будет Оганер?», опубликованной в «Заполярке» 9 августа 1984 года, – Район, где вырастет Оганер, очень благоприятен: там чистый воздух, что для норильчан имеет огромное значение, там близка к поверхности скала, и там, наконец, просто красивый пейзаж.

Архитекторы думали о человеке–жильце, когда проектировали квартиры. Просторные прихожие, вместительные кладовые и шкафы, комнаты с двумя входами (из коридора и кухни) — всё это как бы увеличивает объём даже однокомнатной квартиры. Архитекторы думали о людях, об их традиционном представлении о жилище как о «крыше над головой». Они предлагают избавиться от плоской кровли, которая, к слову, имеет много конструктивных недостатков. В проекте Оганера делается попытка восстановить понятие «крыша», что оживит контакт дома с небом, обогатит облик дома, увеличит тепловой баланс здания.

Проектировщики считают негуманным селить людей на первых этажах домов, что выходят на улицы. Поэтому предлагают в таких зданиях первые этажи отдать под учреждения социального и культурно–бытового назначения. Вообще, авторы проекта Оганера убеждены, что увлечение многоэтажными зданиями противоречит психологии человека, рост которого за последнее столетие не изменился, и он, как и века назад, тяготеет к земле. Поэтому, считают архитекторы, лучше вести застройку микрорайона зданиями от девяти этажей и ниже, чем стремиться к 16 этажам, что и дорого, и не вполне надёжно в смысле жизнеобеспечения и защиты от стихийных бедствий.

По мнению авторов, в районе должно быть одно–два высотных здания с красивым силуэтом (не «ящик» и не «параллелепипед»), нужен один общественный центр отдыха в каждом микрорайоне с включением озёр, леса, то есть это будет город, предельно ориентированный на природу. Даже в пятиэтажных домах Оганера будут лифты.

По этой системе уже строятся микрорайоны в Липецке, Новокузнецке, Петропавловске–Камчатском, Чебоксарах. Но норильский вариант не повторяет их, здесь использованы только принципы системы КОПЭ (сборка зданий из каталожных объемных планировочных элементов), а всё остальное разработано специально для нашего города с учётом возможностей местной строительной базы, особенностей климата и ландшафта.

По замыслу архитекторов, дома Оганера должны быть строгими, но иметь жизнерадостный узор, орнамент.

В статье «Далеко ли до Оганера?», приуроченной ко Дню строителя, и. о. заместителя директора Норильского комбината по строительству Владимир Механик рассказывает: «Проект жилых домов, строящихся по системе КОПЭ–Север (не секциями, а элементами) одобрен Градостроительным советом Норильска и утверждён директором комбината. Авторы оганерских домов — «Моспроект–1», «Норильск-проект», конструкторское бюро железобетона им. Якушева, ДСК «Норильскстроя». Руководит этим масштабным проектом председатель союза архитекторов России, заслуженный архитектор РСФСР Александр Рогачев. Под его руководством уже построены: комплекс зданий посольства СССР в Гаване, недавно открытый у Комсомольской площади в Москве универмаг, один из крупнейших в Европе, ряд зданий по проспекту Мира, жилые массивы Ясенева, Чертанова и т. д.

По типовым проектам дома встают, как близнецы. А 350 элементов, разработанных для Оганера, позволят создавать — монтировать, собирать — дома, не похожие один на другой. Элементы дают возможность «пришвартовывать» дом к дому под самыми разными углами.

Переоснастка наших заводов крупнопанельного домостроения под каталожно–объёмные планировочные элементы для строительства в наших условиях приходится на 1985–1986 годы. В 1987–м начнётся строительство жилых домов».

«Запомните эту дату — 1 марта 1985 года, — призывает «Заполярка» через полгода после публикации о планах по строительству, — на площадке будущего Оганера началась инженерная подготовка объекта. Строителям предстоит вынуть восемьдесят семь тысяч кубов грунта и вырыть сооружение глубиной десять метров. В сжатые сроки — до первого мая. Рядом — ещё один котлован, под канализацию. А через двести метров от будущего котлована заложат фундаменты первых домов. Четыре года ушло на то, чтоб подготовить площадку к проектированию».

Жилищное строительство в Оганере началось в 1989 году. Причём возводить дома серии КОПЭ–Север стройиндустрия Норильска оказалась так и не готова.

Например, в октябре 1985 года в статье «На пути к Оганеру» наша газета писала: «На складах готовой продукции заводов стройдеталей скопились огромные запасы железобетонных изделий. Но вести монтаж из этих плит и панелей пока нельзя. Дом монтируется, когда будут изготовлены все изделия, предусмотренные проектом. Но налицо перепроизводство одних изделий при полном отсутствии других...»

В итоге были построены хоть и модернизированные, но всё же типовые дома. К середине 1990–х были заселены 29 жилых домов, ещё десять остались недостроенными, начато пять свайных полей и пять площадок под строительство...

Победили югославы

В 1984 году в «Заполярной Правде» был представлен ещё один проект, имеющий отношение к Оганеру, — проект больничного комплекса на 1000 мест, созданный в киевском филиале Всесоюзного проектного института «ГипроНИИздрав» Министерства здравоохранения СССР.

«Участок комплекса площадью 13 га расположен в районе будущей застройки Оганер, в 10 километрах к северо–востоку от Норильска, в 300 метрах к юго–востоку от автодороги Норильск–Талнах. Главный корпус состоит из пяти зданий: центральная часть — два блока по 8 этажей; к ней под углом в 25 градусов примыкают семиэтажные крылья. Здания расположены под острым углом к направлению господствующих ветров и поставлены так, чтобы каждый из блоков защищал от ветра другой. Корпуса вогнутыми сторонами обращены друг к другу. Такое размещение и создаёт зону, защищённую от ветра. В этой зоне запроектировано здание с лечебным плавательным бассейном и ваннами для подводно–вертикального вытяжения. Там же запланировано расположить и часть территории парка. Со всех сторон парк прикрыт от ветра блоками главного корпуса. Блок операционной решён в виде восьмиугольника, форма сооружения обтекаема, и это значительно уменьшает плоскость стен, обращённых в сторону ветров.

Авторы поместили проект своего комплекса (они сделали его в миниатюре, уменьшили в сотни раз) в аэродинамическую трубу, чтобы изучить, как распределяются вокруг зданий ветер и снег, и проект выдержал испытание.

Авторы проекта отмечают: необходимо максимально использовать рельеф местности — обязательно нужно сохранить озёра, береговую линию благоустроить.

Но учитывая, что из–за дискомфортных климатических условий пребывание больных на открытом воздухе сокращается, в зданиях предусмотрены специальные помещения, где будут размещены зелёные насаждения.

Недавно руководитель работы главный архитектор Роман Яковлевич Маргулис приезжал в Норильск, встречался со специалистами, руководителями управления капитального строительства. Уточнили детали проекта, определили сроки. Сооружение этого уникального больничного комплекса намечено начать в будущей пятилетке».

В итоге на строительство тысячекоечной больницы за счёт заработанных комбинатом средств было «выбито валютное финансирование» и объявлен международный конкурс на выполнение проекта. В нём участвовали финские и югославские строительные фирмы, победил проект югославов. Контракт был подписан в 1988 году. По нему сдача больницы была назначена на ноябрь 1991 года. Но сложная ситуация в обеих странах — СССР перестал существовать, а от Югославии отделились четыре республики из шести — помешала запустить больницу в срок. Торжественное открытие состоялось

7 июня 1993 года, но в эксплуатацию больница была принята через год, а пациенты из больничного городка переехали в декабре 1994 года».

В конце 2021 года министерство здравоохранения края разработало программу модернизации учреждений здравоохранения Норильска до 2025 года. В списке — и оганерская больница.