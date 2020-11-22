Строгие меры

Новая карательная мера коснётся тех, кто раньше не попадал под меч правосудия, то есть у кого прав не было вообще, но при этом они любили покататься за рулём подшофе или регулярно отказывались от медосвидетельствования. Также к бесправникам относятся и те водители, у которых закончился срок действия водительского удостоверения, и кого сотрудники ГИБДД задержали в нетрезвом виде. Максимум, что грозит таким водителям–нарушителям, — административный арест на срок от 10 до 15 суток. Несправедливость по отношению к пешеходам и другим законопослушным водителям состоит в том, что сразу после отбытия наказания нарушитель мог явиться в ГИБДД, сдать экзамен и получить водительское удостоверение.

Чтобы навести порядок, МВД планирует внести в статью 26 закона «О безопасности дорожного движения» поправки. Как только они вступят в законную силу, нарушители не будут допускаться до сдачи экзамена в ГИБДД в течение срока, когда человек считается подвергнутым наказанию, то есть год с момента отбытия ареста. Всё это время водители будут находиться под санкцией.

Не смогут вернуть права и сдать экзамены водители, которые в состоянии алкогольного опьянения совершили дорожно–транспортное происшествие, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть пострадавшего, а также повторно севшие за руль в нетрезвом виде.

В настоящее время законодательство не предусматривает запрета на получение водительского удостоверения или сдачу экзамена на права во время отбытия административного или уголовного наказания. Поэтому принятие поправок в закон позволит закрыть ещё одну прореху в законодательстве.

Впрочем, законодатели в борьбе с нетрезвыми водителями не планируют ограничиваться только этой мерой. В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях заложена норма, которая разрешит конфисковать автомобиль в пользу государства, если нарушитель дважды попался в нетрезвом виде за рулём или отказался от медицинского освидетельствования. С этой инициативой выступил глава МВД России Владимир Колокольцев. Большинство сотрудников ГИБДД считает, что эта мера будет более эффективной, чем штрафы и аресты на срок до 15 суток, поскольку для российского человека страх потери авто намного выше перспективы отсидеть под арестом.