Строители приступили к световому оформлению домов на въезде в Норильск со стороны ул. Красноярской

Напомним, планируется устроить его на фасадах домов на ул. Красноярской, 1, ул. Нансена 58, 60. Помимо этого, на бульваре Влюблённых появятся новые световые арки. Подрядчик принял на себя трёхгодичные гарантийные обязательства.

— Ещё ожидаем поступления оборудования для устройства архитектурно-художественного освещения домов по адресам: ул. Красноярская, 3-8, ул. Орджоникидзе, 2, и иллюминации на опорах освещения. Оба контракта планируется завершить до конца октября, — отметил Игорь Петеримов.

Также оборудовано наружным освещением чуть больше трети Юго-Западной объездной дороги, закончить планируется к 15 ноября.

Кроме того, в августе в городе появилось пять новых светофорных комплексов: на перекрёстках ул. Горной и ул. Заводской; в районе ул. Хантайской, 27, а также на 1-, 2- и 4-м км трассы Норильск — Алыкель. Также завершена реконструкция светофора на перекрёстке ул. Лауреатов и ул. Михайличенко.

Начальник управления автомобильных дорог доложил и об итогах других работ:

— План ремонта тротуаров и бортовых камней на этот год выполнен на 80%, предполагается, что работы завершатся до конца сентября. Проезды к дворам заасфальтировали на 60%, также до конца сентября успеем завершить. В посёлке Снежногорск на 85% отремонтировали подъездную дорогу к вертолётной площадке, полностью объект сдадим до 25 сентября.

Уже 3 октября планируется запуск бетонного завода группы компаний «Спецнефтетранс», который даст дополнительно около 100 000 тонн бетона для асфальтировки улиц и дворов в будущем году. Ещё 140 000 тонн поступят от второго завода «Илан-Норильск», он уже доставлен в Норильск, сейчас его монтируют.

Игорь Петеримов также прокомментировал ход реконструкции автодорожного моста через концентратопровод на ул. Дудинской (Талнах) и моста через реку Наледную:

- Мы дважды устраивали аукцион по выбору подрядчика для проведения работ на мосту через Наледную, оба раза заявок не было. Будем устраивать в третий раз. Что до моста на ул. Дудинской, его конструктив готов, мы приступили к асфальтировке, готовится устройство опор наружного освещения. Ввести мост в эксплуатацию планируем до начала декабря.