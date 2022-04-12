Строительные работы на мосту через реку Наледную начнутся этим летом

- Сейчас краевые эксперты проверяют проектную документацию, получен ряд замечаний, которые устраняет «Норильскавтодор», - рассказал Игорь Петеримов, начальник управления автомобильных дорог Норильска. - Согласованы габариты моста, а также изменения в проекте планировки территории.

Игорь Петеримов подчеркнул, что всё идёт по плану, заключение госэкспертизы ожидается до конца июня.

- Когда будет определена сметная стоимость, мы сможем, открыв тендер, начать подбор подрядчика. Завершить реконструкцию моста и ввести его в эксплуатацию планируем до конца 2023 года, - пояснил он.

Также сегодня идёт реконструкция автодорожного моста через концентратопровод на ул. Дудинской и тоже по графику: завершаются бетонные работы по устройству 12-й буронабивной сваи, в целом опору № 1 строители обещают завершить к 13 мая. Не дожидаясь этого срока, начнётся устройство буронабивных свай второй опоры. В декабре планируется завершить проект.

- Большое внимание сегодня уделяется устранению прошлогодних огрехов по укладке асфальта на некоторых участках городских дорог. Ремонты пройдут в рамках гарантийных обязательств подрядчика, к 1 июня должны приступить, окончить - не позднее 15 июня, - отметил Игорь Петеримов.