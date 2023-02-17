Строительство новых домов в Норильске перешло в активную фазу.

На общегородской планерке Олег Смирнов, начальник управления по реновации, рассказал о ходе реализации комплексного плана социально–экономического развития города Норильска до 2035 года. Получено положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство двух девятиэтажных домов на ул. 50 лет Октября, 2б, 2в, а также жилых домов в районе Талнах. В рамках реализации муниципальных контрактов ведётся строительство четырёх многоквартирных домов: в Центральном районе — на ул. Лауреатов, 56, 58, в Талнахе — на ул. Спортивной, 4, 6. На ул. Спортивной, 4, 6, ведется установка буронабивных свай. В ближайшее время подрядчик приступит к устройству ростверков.

«Ситуация со строительством на улице Лауреатов посложнее из–за грунтов. Процедура обязывает нас подтвердить расчётные данные, которые прошли экспертизу. На данный момент мы испытали три сваи, дополнительно нужно испытать ещё три. Завершаются демонтажные работы, думаю, спустя некоторое время мы сможем приступить к полномасштабному строительству», — отмечает Олег Смирнов.

По его словам, в этом году планируется получить, в рамках заключенных муниципальных контрактов, проекты ещё на три многоквартирных дома, строительство которых планируется начать в следующем году. «Наши коллеги из проектного офиса «Норникеля» также ведут активную работу. Это касается социальных объектов, которые они планируют построить в Талнахе, Кайеркане и Оганере — поликлиника, детский сад, школы. Идет проектирование четырех многоквартирных домов в Центральном районе, к строительству которых должны приступить в течение этого года», — подытожил начальник управления по реновации.