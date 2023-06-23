Строительство жилых домов на ул. Лауреатов, 29 и 31, вышло на новый уровень

Напомним, что возведение двух малоэтажных жилых домов компания «Норникель» осуществляет в рамках комплексного плана социально-экономического развития города Норильска до 2035 года.

Как рассказал руководитель проектного офиса реализации комплексных мер по развитию Норильска ЗФ «Норникеля» Сергей Шишкунов, подрядная организация планомерно выполняет поставленные задачи. Изначально работники ООО «Запсибгазпром-Газификация» демонтировали ростверк и срезали сваи глубиной в полтора метра, затем выполнили обратную засыпку щебнем и утрамбовали территорию под дальнейшую застройку.

«На площадке работает техника. Привезены сваи. С середины июня их начали устанавливать. Далее последуют испытания свай. Проектная документация по объектам находится на экспертизе. На днях мы должны получить положительное экспертное заключение и приступить к основным строительно-монтажным работам», — отметил Сергей Шишкунов.

Руководитель проекта «Запсибгазпром-Газификация» Валентин Лущан пояснил, что каждый шаг при подготовке к строительству играет значительную роль. Качество работы контролируется сразу несколькими сторонами — специалистами проектного офиса, самим подрядчиком, а также приглашёнными экспертами:

«Мы произвели обратную засыпку непучинистым грунтом (тем, который не изменяет свой объём и свойства при промерзании и оттаивании). В случае с данным объектом проектное решение предусматривает щебень 20 на 40 мм. Непучинистый грунт мы уложили толщиной от 20 до 40 см, чтобы можно было этот процесс отрегулировать и достичь нужного уплотнения. Работы выполняем собственными силами. После того как произвели уплотнение щебнем, вызываем лабораторию. Её сотрудники специальным прибором замеряют уплотнения. Обычно это пять-семь точек. Если по заключению достигнуты необходимые 0,95 см, кладём ещё один слой. Каждый из них по 40 см, а в целом толщина должна быть 1,8 м».

Проектом в домах предусмотрено техподполье. Сюда будет ложиться асфальт толщиной в 14 см и на плотную основу.

«Это стандартная технология. Она применяется при обратной засыпке котлованов щебнем, песком или другим материалом. Погодные условия на качество работы не влияют. Более того, при влажном щебне, например, или песке лучше достигается уплотнение», — сказал Валентин Лущан. Он также подчеркнул, что, хотя сроки у подрядной организации обозначены короткие, все необходимые задачи работники выполняют планомерно, чтобы своевременно построить здание, обеспечить его отделку, налаживание ТВС, благоустройство территории и сдать объект под ключ. Срок окончания строительства — конец 2024 года.

Вместе с тем продолжается активная работа по другим объектам реновации. В рамках комплексного плана на ул. 50 лет Октября, 2б, выполняется устройство монолитного перекрытия и стен третьего этажа, строительство дома № 2в находится на уровне второго этажа, где также производится устройство перекрытия. Сроки сдачи объектов в эксплуатацию — конец 2024 года.

Уже в следующем году в Кайеркане после реконструкции откроется детский сад на 236 мест на ул. Первомайской, 4. Сейчас там идут подготовительные работы.

На территории комплексного развития в Оганере сформировано и поставлено на кадастровый учёт 10 земельных участков. Выполнен полевой этап изысканий, необходимых для проектной документации.

В то время как по строительству поликлиники в Талнахе ведётся разработка проектной документации, подрядчик занимается обустройством свай для дальнейших испытаний грунтов.

По объектам, над которыми «Норникель» работает в рамках дополнительного финансирования, также есть продвижение. Так, на краевую экспертизу направлена документация для ремонта Заполярного государственного университета, в рамках реконструкции здания для всесезонного общественного пространства «Башня» продолжается укрепление стен бетонным раствором, выполняется перенос существующих инженерных сетей.

Для строительства многопрофильного инновационного образовательного комплекса им. В. И. Долгих выполняется планировка территории. Готовится техническое решение для проектирования свайного фундамента.

На площадке под возведение Ледового дворца спорта в районе Вальковского шоссе продолжаются изыскания. Архитектурный проект сформирован.

Разрабатывается программа на проведение инженерных изысканий с учётом расширенного техзадания для будущего Арктического музея современного искусства (АММА). Совместно со специалистами Музея Норильска прорабатываются объёмно-планировочные решения. Идёт полевой этап инженерных изысканий на участке напротив ЗГУ, где вскоре появится здание студенческого комплекса. Ведётся камеральная обработка результатов. На рассмотрение в проектный офис Заполярного филиала направлен отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям.

Проведён комплекс изысканий для строительства плавательного бассейна на ул. Хантайской, 39. По его результатам прорабатываются решения для дальнейшей работы, связанной с грунтами оснований.