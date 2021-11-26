Сумма технологий

Конкурс инициирован администрацией города и Агентством развития Норильска при поддержке компании «Норникель». Оператор конкурса — международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab». В конкурсе приняли участие 27 организаций и объединений, из них в финал вышли три консорциума, объединяющих в себе как российских, так и иностранных специалистов совершенно разных направлений: от архитекторов и инженеров до учёных–мерзлотоведов и ботаников. Именно тройку лидеров и пригласили в Норильск для ознакомления с особенностями территории, концепцию развития которой они должны разработать. За несколько дней делегаты успели встретиться с представителями администрации города, горсовета, Заполярного филиала «Норникеля» и Агентства развития Норильска. Осмотрели соискатели и город: посетили зоны потенциального развития, в их числе — ключевые площадки реновации, объекты благоустройства.

Состоялась также продуктивная встреча с главой города Дмитрием Карасевым и специалистами администрации, задействованными в проекте реновации Норильска.

— Я рад, что участники конкурса посетили все районы города, оценили нашу транспортную инфраструктуру, существующие архитектурные решения, — обратился к собравшимся Дмитрий Карасев. — Вы узнали, какие проблемы у нас имеются в части коммуникаций, сохранения существующего жилого фонда и развития города. Все решения надо увязывать с экономикой города, его социально–экономическим развитием до 2035 года, со стратегией развития, мастер–планом, разработанным совместно с АРН, и комплексным планом в целом. Задачи амбициозные, в особенности те, что касаются жилищного фонда, который требует скорейшего обновления.

Напомню, что мы каждый год признаём аварийными один–два дома. Комплексный план, который нам предстоит совместно реализовывать, должен учитывать архитектурные решения, которые будут разработаны финалистами конкурса. Также концепция должна быть ориентирована на объекты, которые планируются к проектированию уже в 2022 году. Результаты мы получим где–то в начале марта следующего года, но в них уже должны быть заложены: дома, школа и детский сад в Оганере – проектирование по ним должно начаться уже до конца этого года. Далее — два дома, которые строятся возле мечети в Центральном районе, школа, детский сад в Кайеркане.

Помимо прочего, нужно принимать во внимание и реализацию муниципальных программ. Надеюсь, гордиться воплощением этих проектов в жизнь сможем не только мы, но и следующие поколения норильчан.

На встрече гости Заполярья рассказали о себе и поделились соображениями о том, как именно стоит развивать город. Один из участников большой тройки — консорциум под лидерством ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», в состав которого входят: Aukett Swanke (Москва, Лондон), Dialectica (Spectrum group) (Москва), MAParchitects (Москва), Полярно–альпийский ботанический сад–институт (Кировск), Институт мерзлотоведения (Якутск), Институт физико–технических проблем Севера (Якутск). О деятельности консорциума рассказал Егор Шахпендерян, архитектор ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»:

– Наш консорциум — это основная организация, которая занималась реновацией Москвы. Спектр деятельности у нас довольно широкий. Мы занимаемся как документами территориального планирования, так и комплексным развитием территории. У нас богатый опыт реконструкции ветхого и аварийного жилого фонда и аналитики градостроительного потенциала территории. Сейчас мы начинаем активно работать с другими территориями. Кроме того, у нас есть несколько интересных архитектурных компаний, у которых богатый опыт нестандартного проектирования разного вида объектов жилого и общественного назначения. Кстати, этот опыт применяется не только в столице, он транслируется по всей стране, от Калинин-

града до Чукотки. В общем, у нас сформирована достаточно мощная команда. В неё входит и Полярно–альпийский ботанический сад–институт, который уже предложил ряд растений и деревьев для высадки в норильских парках и общественных пространствах.

Не менее впечатляющим оказался и второй консорциум красноярских организаций под лидерством АО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект», в состав которого вошли: АО «Красноярский ПромстройНИИпроект», АО «Красводоканалпроект», ООО «АДМ» и СФУ.

– Наш институт существует более 60 лет. В основном мы работаем на территории края. Занимаемся проектированием и реконструкцией зданий и сооружений, ведём научные работы по земельным вопросам, — представила свою организацию Татьяна Лисиенко, главный градостроитель АО «Гражданпроект». — В прошлом и в этом году мы корректировали схему территориального планирования Таймыра. Постоянно ведётся работа по территориальному планированию Туруханского района. В наш консорциум мы объединили и другие институты края, имеющие не менее богатый опыт. Например, «Красноярский ПромстройНИИпроект», который сегодня ведёт работы по обследованию зданий и имеет немалый опыт по динамике изменений грунтов на Крайнем Севере.

Третий из соискателей — консорциум под лидерством ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва), в составе которого ООО «АБТБ» (Москва) и SELARLPPX (Париж). В Заполярье он отправил целую делегацию ключевых специалистов.

– «Высшая школа экономики» сейчас входит в тройку ведущих университетов России, и фактически она занимает вторую позицию в разных рейтингах, — отметила Наталья Рязанцева, специалист Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», представляя этот консорциум. — Для нас принципиально быть не только одним из ведущих образовательных и научных центров, но и ключевым экспертным аналитическим центром, который работает по широкому кругу выборки различного рода политик, стратегий, проектов развития национальных целей, национальных проектов по инициативе и заказам президента и правительства Российской Федерации. У нас очень широкий круг партнёров, связанных с заказами и от крупных корпораций: РЖД, Росатом, Сельхозбанк и многие другие. Уже реализуется около 230 проектов разной направленности по всей стране. Кроме того, в составе нашего консорциума не только российские специалисты, но и архитекторы, работающие в Париже.

В ходе обсуждения собравшиеся пришли к выводу, что при проектировании строительной площадки в Оганере необходимо будет применить особые нормативы, которые превратят этот район Норильска не просто в современную территорию, а в уникальную экспериментальную площадку, аналогов которой на территории России просто нет. На ней будут воплощены в жизнь самые современные высокотехнологичные и прорывные идеи строительства в северных широтах, которые станут эталоном строительства за полярным кругом.

– В этом и заключается наша цель — качественно обновить город с применением новых подходов и норм. И район Оганер может стать такой пилотной площадкой, — поддержал идею глава города Дмитрий

Карасев. — Напомню, что ещё в советские времена эта территория города предполагалась под такую комплексную застройку. Изначально планировалось, что в Оганере будут проживать как минимум 25 тысяч человек. И вот спустя 30 лет мы наконец–то можем продолжить развитие этой территории, но уже с применением новых технологий и новых материалов. Мы готовы менять соответствующие нормы для того, чтобы построить не только новое жильё, но и создать современную инфраструктуру, соответствующую современным канонам.

Всем трём финалистам конкурса предстоит до 17 февраля разработать и представить специальной комиссии свой подробный проект архитектурно–планировочной концепции города. И лишь один из них, наиболее удачный, в мае примут в работу. Именно на него в дальнейшем будут опираться все остальные проекты по реновации города до 2035 года. Так что в данном случае речь идёт о разработке ключевого документа, который и определит внешний облик будущего Норильска.