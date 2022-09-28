Сумма земельного сертификата для многодетных семей в Красноярском крае будет увеличена

Новый законопроект предусматривает возможность выбора между получением земельного участка под ИЖС и соцвыплатой для многодетных семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. По состоянию на 1 сентября, в очереди на получение участка стоят 15 344 такие семьи.

Как пояснил председатель комитета по охране здоровья и соцполитике Илья Зайцев, после принятия законопроекта в первом чтении образовалась долгая пауза. Это связано с дополнительными консультациями с региональным правительством и агентством по управлению госимуществом с целью экономического обоснования стоимости земельного сертификата и альтернативной выплаты.

«Мы вышли на сумму 185 тысяч рублей, это на 35 тысяч больше, чем планировалось ранее. Предусмотрена ежегодная индексация суммы, как и в случае других социальных выплат. Комитет вернётся к этой теме по итогам переоценки кадастровой стоимости земли, чтобы проанализировать, насколько меняется кадастровая стоимость тех участков, которые могли быть предоставлены», — рассказал Илья Зайцев.

Законопроект рассмотрят на ближайшей сессии краевого парламента 6 октября. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

В обсуждении законопроекта приняли участие председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виталий Дроздов, депутаты Елена Пензина, Алексей Кулеш, Денис Терехов, Ирина Субочева, Алена Миронова.