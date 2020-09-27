Сундучок с добром

История вещей

Идея проекта «Сундук» родилась сама собой: многие посетители фонда «69–я параллель» приносили ставшие ненужными им вещи. Сначала сотрудники фонда отвозили их в КЦСОН или церковь. А потом отметили, что люди отдают даже шубы, вечерние платья, туфли, поэтому решили: городу нужен проект по обмену вещами. Опыт к тому времени уже был: в 2015 году фонд принял участие в фестивале «Делай парк», где и устроили первый общегородской фримаркет.

– Уже тогда норильчане не ограничивались одеждой и несли много чего: кухонную вытяжку, вазы, картины, пластинки, новую кофеварку... И главное — с удовольствием не только сами отдавали вещи, но и брали их. Всё, что осталось после фримаркета, мы вернули в фонд, так и начался наш «Сундук». Пока — в одной–единственной комнате. Мы стали распространять информацию о проекте, хорошо работало сарафанное радио, со временем приходило всё больше волонтёров. А затем, когда мы поняли, что одной комнаты мало, обратились в «Мир новых возможностей» за грантовой поддержкой проекта «Вещеворот». Вместе с этим администрация города предоставила помещение — на улице Дзержинского, 3а, — где «Сундук» располагается и сегодня. А на средства гранта мы сделали ремонт, — рассказывает директор фонда Екатерина Карасёва.

Со временем фримаркет занял две комнаты, затем — четыре, а сегодня в его распоряжении целое крыло дома. Постепенно магазин перешёл на полноценный график работы. Начинали с двух часов по дню в неделю, сегодня «Сундук» открыт каждый день с 12.00 до 20.00 в Центральном районе и с 16.00 до 20.00 — в Кайеркане (ул. Строительная, 2а). Кроме того, сотрудники проекта могут принять вещи, которые благотворители отправляют на такси (правда, машина за ваш счёт).

Обмен вещами непрерывен, причём часто люди берут их на время. Это касается нарядных платьев, которые нужны только по особым случаям или для фотосессии. Есть у сотрудников «Сундука» и свои коллекции, например, чемоданов — от старинных до современных. Они пока служат декором на всевозможных мероприятиях, их одалживают для студийных съёмок — больно уж примечательные. Есть и другие интересные приобретения.

– Часто приносят мало ношенную, но вышедшую из моды одежду. Например, есть у нас горнолыжный комбинезон производства ГДР. Уже страны такой нет, а вещь есть. Нередко приносят посуду: сервизами — советскую, единичными предметами — производства ГДР и Чехии. Я уже стала специалистом по фарфору, — смеётся Ольга Борисова, координатор проекта. — Приносят статуэтки, старых кукол — тряпичных, фарфоровых. Мы дружим со многими рукодельниками, для которых кукол и собираем: они их восстанавливают, наряжают. Вообще, если руки умелые — всё сгодится: есть у нас один мастер, который использовал старые джинсы для обивки дивана! Так и мы чистим наш «Сундук», и мастерам хорошо.

Полина Кириллова, сотрудница «Сундука», считает, что у каждой вещи есть своя душа. С ней трудно не согласиться, учитывая, что часто люди приносят настоящие семейные реликвии, например, игрушки ручной работы, доставшиеся от бабушек–дедушек.

– Объясняют, что уезжают на материк и боятся разбить в дороге, — рассказывает она. — Приносят редкие книги, значки и монеты как старинные, так и современные, причём разных стран.

– Часто люди рассказывают, откуда взялась та или иная вещь, — добавляет волонтёр Татьяна Мальцева.– Помню, от одной бабушки нам принесли четыре или пять чемоданов образца начала века, и вещи внутри — тех же времён. У моей бабушки я таких не встречала, это же настоящий раритет!

Отдавать с любовью

Впрочем, самый популярный товар в «Сундуке», конечно, одежда. Особенно зимняя детская.

– Однажды нам принесли сумку детских пуховиков, все с этикетками, — вспоминает Ольга. — Некоторые предприниматели стали отдавать нам свой нераспроданный товар, абсолютно новые вещи. Недавно так появилась целая коробка с пальто, каждое из которых в магазине стоит порядка 15–20 тысяч рублей.

Часть вещей «уезжает» в отдалённые северные посёлки. Поскольку собственного транспорта у фонда нет, доставку на себя берут волонтёры: например, предприниматель, держащий магазинчик в одном из посёлков, владельцы джипов, которые ездят на местные праздники. Также благодаря поддержке таймырского депутата Сергея Сизоненко налажена регулярная доставка вещевой помощи в посёлки. Только в сентябре туда была отправлена тонна одежды, обуви, предметов быта и детских книг. Привезённые вещи не залёживаются: разбирают их быстро и практически подчистую.

В «Сундуке» правило простое: люди, оказавшиеся в тяжёлой ситуации, могут брать любые вещи бесплатно, причём не потребуется кипа бумаг, подтверждающих наличие жизненных трудностей. Сотрудники всегда готовы пойти навстречу и оказывают помощь даже при неполном комплекте документов. А вот те, кто в состоянии заплатить, могут взять любую вещь за символическую плату, начиная от 20 рублей, в качестве пожертвования. Накопленные деньги тоже пойдут на важное дело.

– На собранные деньги мы приобретаем продукты и предметы первой необходимости для благополучателей нашего фонда. Например, есть у нас мама, одна воспитывающая троих детей, им мы купили памперсы и детское питание. Другому папе, самому воспитывающему малышей, помогали продуктами и старались покупать то, что понравится его деткам. Ведь мы знакомы с этими людьми, конечно, хочется подобрать то, в чём они особенно нуждаются или то, что им очень понравится, — делятся в фонде.

К счастью, жертвующих норильчан много: число прибывающих вещей превышает количество тех, что работники «Сундука» успевают предложить людям. Правда, бывают неприятные ситуации, когда некоторые горожане воспринимают «Сундук» как место, где можно избавиться от хлама.

– Нас удивляет, когда приносят рваные или грязные вещи, с оторванными пуговицами или неработающими молниями, — сетует Ольга.

– Мы просим наших благотворителей: отдавая свои вещи, делайте это с любовью, ведь та же одежда будет кому–то служить. Нам часто задают вопрос: «Принимаете ли вы это или то?» Ответ прост: отдавайте то, что вы приняли бы сами. Ведь ты делишься с кем–то, делая добро, — объясняет простую истину Екатерина Карасёва.

А поговорить?

Но приём вещей и выдача — только одна сторона дела.

– Знаете, какие истории запоминаются? Те, после которых понимаешь, что не зря мы затеяли этот проект и даём людям то, что им нужно. Вот недавно к нам пришёл парень, только вышедший из тюрьмы. Выглядел слегка помято, вещей особо не было. Но когда он вышел из нашего мужского зала в костюме и пальто, я не могла поверить, что это тот же человек! И дело не только в одежде: он даже стал казаться выше ростом, было ощущение, что человек захотел жить. С тех пор он у нас регулярно появляется, но теперь уже в качестве благотворителя, — делится Полина.

И добавляет, что в «Сундук» приходит много людей, просто за живым общением. Здесь находят компанию тех, с кем можно и книгу обсудить, и рецепт засолки капусты. Часто наведываются сюда и ценители книг, посуды. Так что во фримаркете сложился свой круг постоянных посетителей, ставших друзьями участников проекта.

– Многие говорят нам спасибо. И это очень здорово осознавать, что ты можешь помочь человеку, отмечает Ольга. — К нам ведь зачастую приходят люди со сложной судьбой. Я, кстати, заметила, что у них вскоре выправляется ситуация. «Сундук» в этом помогает им, а они потом — нам.

Штатных сотрудников в «Сундуке» мало, поэтому помощь волонтёров очень кстати. У каждого из них своя история, которая привела их сюда.

До работы в проекте Полина Кириллова занималась благотворительностью самостоятельно: для людей в тяжёлой ситуации находила вещи через интернет и передавала. Однажды к ней обратилась девушка, но помочь Полина не смогла. Тогда и услышала о «Сундуке». «Я приехала за вещами, рассказала свою историю, и меня пригласили волонтёром. Первый год работы был очень тяжёлым: посетители часто рассказывали о своей непростой жизни. Я всё это пропускала через себя, порой плакала по ночам. Потом привыкла, — делится она. — Со временем мне предложили работу в «Сундуке», и вместе с коллективом я начала проходить обучение — по фандрайзингу, развитию НКО. Мы учимся тому, что пригодится в жизни и работе»

Татьяна Мальцева работала поваром в одном из детсадов города, когда стала волонтёром. И вот уже три года регулярно наведывается в «Сундук», чтобы помочь обретённым здесь друзьям. «Я сюда попала случайно, но люди тут настолько приветливые, что захотелось прийти ещё. Мы обсуждаем разные темы, делимся впечатлениями, новостями. И руководство хорошее: две Катюши (Карасёва и Галайда — Авт.) очень дружелюбные. Когда у меня самой была сложная ситуация, они меня поддержали морально и финансово, за что я им очень признательна. А ещё здесь у нас есть своя «мама», Ольга Михайловна, «Сундук» держится на ней. Она золотой человек, к ней мы идём за советами и вниманием, ведь родители далеко, а она рядом». А первыми волонтёрами, рассказывают участники проекта, стали две пенсионерки Раиса Алексеевна и Валентина Александровна. Весёлые, общительные, они не только помогали с вещами, но и старались подружиться с посетителями. В числе тех, кто начинал «Сундук», называют и Татьяну Галкину, Таню–Сибирячку, как окрестили её товарищи по проекту. « Все они большие молодцы. Сами знаете, как непросто совмещать семью, работу и ещё волонтёрство в придачу. А они успевают», — говорит Ольга Борисова.

Свой первый юбилей «Сундук» встретил с хорошими новостями: Фонд президентских грантов поддержал проект «Вместе справимся», благодаря которому здесь смогут оказать продуктовую и вещевую помощь большему количеству людей, а также примут меры по профилактике коронавирусной инфекции путём дополнительной обработки вещей и воздуха в помещениях. Ещё у обоих отделений появились свои номера телефонов: в Норильске — 8–905–091–66–99, в Кайеркане — 8–906–902– 04–61. Так что звоните, норильчане, и делайте добрые дела. И пусть это добро обязательно к вам вернётся.

Чем вы готовы делиться?

Говорит эксперт

– Потребность делиться чем–либо и помогать естественна для человека. Каждый из нас в разные периоды жизни проходит через сложные ситуации. С одной стороны, это делает нас сильнее и учит противостоять трудностям, с другой стороны, пройдя через собственные страдания, мы более чутко реагируем на беду другого человека. Анастасия Яковенко, заведующая социально–реабилитационным отделением КЦСОН «Норильский»

– Мы с коллегами каждый день делимся с людьми своими знаниями, консультируя их. Я сама регулярно отдаю вещи, которые потеряли для меня актуальность, но для других могут оказаться жизненно необходимыми. Также готова делиться с людьми хорошим настроением, улыбкой, ощущением счастья, давать им поддержку и надежду на то, что любая ситуация, даже самая негативная, может измениться к лучшему. Готова помогать тем, кому кажется, что их жизнь зашла в тупик и выхода нет, искать с ними способы разрешения сложной ситуации. У меня есть ресурс для того, чтобы поддерживать веру в себя, в то, что хороших людей всё же больше, и что когда просишь о помощи, на эту просьбу всегда откликаются. Так и происходит в моей повседневной жизни.

На самом деле в Норильске много людей, желающих поделиться тем хорошим, что у них есть, готовых в любой момент прийти на помощь. Норильчане удивительно чувствительны к чужой беде и готовы поддержать по первому зову. Потребность делиться чем–либо и помогать естественна для человека. Каждый из нас в разные периоды жизни проходит через сложные, а порой и трагичные ситуации. С одной стороны, это делает нас сильнее и учит противостоять трудностям, с другой стороны, пройдя через собственные страдания, мы более чутко реагируем на беду и боль другого человека.

К специалистам социально–реабилитационного отделения и срочного социального обслуживания может обратиться любой человек, если ему или его близким нужна консультативная или иная помощь. Уровень дохода, социальный статус, вероисповедание, национальность и прочее значения не имеют. Наши психологи, юрист могут дать профессиональную консультацию, подсказать наиболее оптимальный вариант решения проблемы. Комплексный центр социального обслуживания населения сотрудничает с муниципальными и общественными организациями, благотворительными фондами, предпринимателями.

Наш центр может помочь продуктами, одеждой, обувью, предметами быта, которые нам приносят неравнодушные горожане. Много вещей к нам поступило из фримаркета «Сундук» благотворительного фонда «69 параллель», с которым у нас заключён договор о сотрудничестве. Любой человек может прийти к нам и подобрать что–то для себя. Правда, сейчас, в период пандемии, мы приостановили приём вещей, но продолжаем охотно делиться тем, что собрали ранее.

С любой проблемой проще справиться сообща, и порой для этого достаточно одного звонка. Телефон социально–реабилитационного отделения — 46–55–37, в отделение срочного социального обслуживания можно позвонить по номеру: 48–51–49. Мы работаем ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 17 часов, обед — с 13 до 14 часов.

Подумаем вместе

Елизавета Обст, председатель общества защиты жертв политических репрессий:

– Делиться с ближними — это святое. Очень люблю собирать ягоды и всегда обязательно угощаю наших пожилых подопечных дарами тундры. Не жалею времени, чтобы купить для них продукты, помочь тем, кто уже не может выходить из дома. И в свою очередь, очень благодарна всем, кто готов делиться, и не только в материальном, но и в духовном плане. Думаю, что многие организации и люди в Норильске этим отличаются. Знаю, что с радостью делятся своим временем, идеями ребята из «Молодой гвардии», они в последние годы наша надёжная опора. И уже 15 лет радует нас своими вкусными произведениями к праздникам кафе «Айсберг» во главе с Галиной Кузнецовой. Вот с кого надо брать пример!

Валентина, работающая пенсионерка:

– В свободное от основной работы время я бабушка. Причём не только для своих внуков, но и для ребятишек друзей моих сыновей. Молодым нужно зарабатывать деньги, а детям нужны бабушки. Мне не трудно с ними возиться, печь для них оладушки и читать им книжки, да и они себя чувствуют со мной комфортно, я для них почти как родная. И родители спокойны, что дети под присмотром. Денег я за это не беру, занимаюсь этим ради удовольствия, и чтобы не закиснуть. Благодаря детворе увлеклась рукоделием, есть мысль поучаствовать в благотворительной ярмарке.

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Николай Судейко, руководитель норильского отделения Федерации армейского рукопашного боя:

– Я всегда готов поделиться и своим свободным временем, и оборудованием нашей страйкбольной команды. Она и была создана для подобной деятельности. Участники нашей группы — общественники. Мы постоянно работаем с детьми из малообеспеченных и неблагополучных семей. Проводим и специальные страйкбольные игры. В прошлом году инспекторы ПДН попросили нас организовать тактическую военную игру с элементами страйкбола для трудных подростков. Мы с удовольствием согласились. И ребятам было интересно, и мы получили хороший позитивный опыт.

Страйкбольное оборудование очень дорогое, не каждый человек может позволить себе такую покупку. Вот мы и помогаем разнообразить детский досуг. В ближайшем будущем планируем открыть секцию на базе клуба «Северный бастион».

Елена, мастерица:

– Жизнь сама подсказывает, чем ты должен поделиться. Когда я тяжело заболела, за мной ухаживали дети, моя верная подруга. Узнав о моей болезни, откликнулись и совершенно незнакомые люди. Мне писали слова поддержки, переводили деньги, советовали хороших докторов и проверенные диагностические центры. Честно признаться, такая поддержка была для меня неожиданной. С тех пор я приняла для себя решение делиться с людьми всем, чем могу. Важна любая помощь. Внимание и забота очень поддерживают и дают силы бороться с болезнью и справляться с ситуацией.

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Ольга Сивкова, организатор экскурсий:

– Я нередко бываю в «Сундуке», была даже подписана на его группу в WatsApp, чтобы делиться предметами домашнего обихода, которые уже не радуют, но могут принести пользу другим людям. И подросшему сыну объясняю, почему важно поделиться своими вещами с другими детьми, которым не могут купить, например, красивые и интересные игрушки. А однажды мы объединились с подругами, нас было человек тринадцать, и одновременно принесли в «Сундук» каждая по несколько пакетов с вещами, техникой, книгами. Я даже не сомневаюсь, что новые хозяева были им очень рады. Мне нравится откликаться на интересные благотворительные идеи, например «Территории добра». Как–то мы с друзьями закупили предложенные этим фондом заготовки для создания симпатичных Котопёса и Пёсокота. Дружно сшили этих забавных зверушек, а потом раздарили.

Араб Шамсадов, работник администрации города:

– Ко мне за помощью часто обращаются одинокие пенсионеры, инвалиды, которых в нужду загнало незнание юридичеких вопросов, особенно в коммунальной сфере. И я помогаю от всей души, испытываю большое удовлетоворение, когда моя помощь даёт результаты. Считаю, что надо делиться своей радостью, а вот горем — не стоит. Лично я не хочу, чтобы люди сочли это за слабость. Что касается материального — то здесь могу помочь только близким людям. В прошлые годы любил делиться хорошими книгами, но сейчас мало читают, да и достойных книг выпускают не так много...