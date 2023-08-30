Супруги из Норильска за мошенничество попали за решётку

В 2019 году директор двух коммерческих фирм от лица своей супруги, которая являлась индивидуальным предпринимателем, заключил госконтракт с местным отделом МВД. В рамках документа фирма должна была проводить ремонт, а также техническое и аварийное обслуживание инженерных сетей. Стоимость контракта составила 12,9 млн рублей. Однако в период с 2020 по 2021 год подрядчик к работе приступать не собирался в связи с отсутствием штата и необходимой материально-технической базы. Но чтобы создать видимость, подрядчик разово выехал на объект и устранил аварию.

По итогам 2020 года и 1 квартала 2021 года начальник тыла отдела полиции подписал фиктивные акты и справки о стоимости выполненных работ. За них в полном объёме из бюджета было переведено 7,7 млн рублей, в том числе 6,4 млн рублей за неоказанные услуги. Однако во время проверки было выявлено, что как таковой работы подрядчик не проводил.

Представитель фирмы отрицал свою вину в суде. Но обвинитель представил неоспоримые доказательства, после чего злоумышленникам пришлось сознаться в содеянном и возместить весь ущерб. Отметим, что мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление.

В отношении супругов было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По решению суда злоумышленник приговорён к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 800 тысяч рублей, а его напарница — к трём годам лишения свободы условно. Бывший сотрудник полиции согласился на прекращение в отношении него уголовного дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в связи с истечением сроков давности.