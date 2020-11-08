Светло как днём

В начале лета в Заполярный транспортный филиал «Норникеля» поступило восемь новых мобильных осветительных комплексов (МОК). Они предназначены для улучшения освещения мест погрузо–разгрузочных работ. По два мобильных комплекса размещены на первом и втором производственно–перегрузочных комплексах порта. Оставшиеся четыре установлены в товаро–перевалочном комплексе. Необходимость в приобретении этих осветительных комплексов возникла в связи с приведением мест погрузо–разгрузочных работ в соответствие с требованиями нового свода правил по освещению производственных площадок.

МОК будут использовать как дополнительное освещение мест производства работ на всей территории порта. Среди таких мест: железнодорожные переезды, лесобиржа, база длительного хранения материалов и товаро–перевалочный комплекс.

«МОК–12000» изготовлены в Санкт–Петербурге. Стоимость одного комплекса — 1,2 млн рублей. Масса конструкции, с учётом противовесов, составляет более 1,6 тонны, а высота в рабочем положении — 11 метров. На мачте каждого МОК установлены четыре светильника мощностью по 50 тысяч люменов каждый, что позволяет обеспечить хороший уровень освещённости на расстоянии до 80–100 метров от места установки. Оборудование приобреталось с учётом его эксплуатации в условиях низких температур, при сильных ветровых нагрузках и отсутствии естественного освещения. Осветительные комплексы имеют собственное шасси и прицепное устройство, которые позволяют оперативно и при минимальных трудозатратах перемещать их с места на место.

Ранее территория Заполярного транспортного филиала освещалась с помощью мощных стационарных источников освещения. Появление дополнительных мобильных осветителей позволит портовикам работать в гораздо более комфортных и безопасных условиях. Это особенно актуально в период полярной ночи.