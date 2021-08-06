Святое дело

Строительство ведёт ООО «Сатори» при финансовой поддержке «Норникеля». Благодаря этому содружеству был построен храмовый комплекс Новомучеников и исповедников Церкви Русской на улице Мира, 6. А новый храм высотой более 30 метров, рассчитанный на 500 прихожан, возводится в начале улицы Бауманской. Три года назад место под будущий храмовый комплекс, самый большой в нашей самой северной епархии, освятил во время своего визита в Норильск Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Строители разных специальностей приглашены со всей России, но сегодня наши герои — каменщики — представители теперь уже весьма редкой в Норильске профессии. Лучшим, и даже уникальным, среди них руководители считают 72–летнего Василия Петровича Тю–Шина. Он бывший норильчанин, два месяца назад призванный с материка на этот особый объект, где его мастерство искусной кладки просто незаменимо.

Настоящие мастера

История этого рабочего человека удивительна. В 1972 году он приехал на комбинат из Хакасии. Его отца–китайца, потомка древней династии, в детстве с сестрой украли контрабандисты. Мама–кореянка, родив пятерых сыновей, пропала, и так случилось, что росли они в детдоме, потому что отец–шахтёр заболел туберкулезом. Пришло время, и заботливый Василий, выучившись в Ужуре на каменщика, построил отцу дом в Черногорске. Парень любил историю, много читал, хотел стать военным, но в армию его не призвали, ведь он был единственным кормильцем в семье. Кстати, со временем Василий нашёл свою мать, заботился о ней. Поработал и в Красноярске, где попал в хорошую бригаду, участвовал в строительстве жилых домов на Свободном проспекте. В их бригаде любили спорт, которым он увлекался с детства, — футбол, хоккей, многоборье. До сих пор каждое утро делает по полчаса разминку, сто раз отжимается от пола.

Василий, с детства шустрый, и работает всегда споро. Коллеги говорят, мол, что кирпичи кладет так легко, словно песню поёт. За свою передовую рабочую жизнь в СУ «Горстрой» он отстроил Талнах, в рудной столице жил в доме на улице Полярной, 1, который сам и возводил. Эту квартиру ему выделили после того, как выиграл зональные соревнования среди каменщиков.

Сейчас на кирпичной кладке храмовых стен он работает вместе с 56–летним Василием Николайчуком, надёжным мастером своего дела. Василий Павлович родом с Житомирщины, в Норильске трудится с 1989 года, сразу после армии. Он построил многие объекты на рудниках. Очень уважает своего бывшего начальника по «Норильскшахтстрою» Михаила Федоровича Шевченко, который последние годы как рачительный хозяин успешно возглавляет Талнахское территориальное управление. А жена каменщика–ветерана, Елена Владимировна, сейчас трудится диспетчером на железной дороге, так что их профессиональные праздники совпадают — в первое воскресенье августа.

Оба Василия, которые успели потрудиться и на материке, утверждают, что Норильск их удивительно притягивает, а строительство собора — особенно, здесь они испытывают необъяснимые чувства, их словами не передать. Мастера всю душу вкладывают в свою новую работу. Делятся, что строить церкви сложнее всего: здесь много особых архитектурных конструкций — арок, сводов, но тем интереснее работать. Нравится им и коллектив, и заботливые руководители компании «Сатори». Принявший православие Тю–Шин строит уже четвёртый храм после Саяногорска, Ширы и родного Черногорска. Их смена длится с 9 утра до 18 вечера, отдыхают по воскресеньям. Работы впереди много — до зимы предстоит возвести с товарищами, которые приехали из Новосибирска и Омска, пять башен под купола. Сейчас в среднем делают три куба — укладывают 1200 кирпичей за смену. Вдохновляет и то, что на стройку приезжают епископ Норильский и Туруханский Агафангел, секретарь епархии отец Герман, их доброе слово и молитвы очень важны для тружеников. Да и талнахцы, которые заглядываются на необычное строительство, всегда подбодрят.

Василий Петрович поделился с нами, что уезжал на Украину, но стал болеть, хотя в Норильске такого не бывало, хоть и много работал на холоде. И он был рад, что его нашли на Украине, пригласили строить Алюминиевый завод в Саяногорске, там и остался жить. А недавно вновь оказался в Норильске, который сердечно любит, благодарен городу и комбинату за то, что дали ему достаток, а ещё занятия любимым спортом, он играл в футбол за сборную строителей, помнит чемпионаты на кубок «Заполярной Правды», и до сих пор состоит в команде ветеранов.

Поделился Василий Петрович и очень личным — первая жена, которой не стало, была немкой, дочери живут в Германии, там и внуки родились. Увы, ушла из жизни и его вторая супруга–украинка, дочь от неё с детьми живет в Великом Новгороде. Мечта трудолюбивого Тю–Шина — «чтобы всё у его родных было хорошо», и он старается им в этом помочь. А ещё любит путешествовать по стране, говорит, всю исколесил. Немало поездил и когда принимал участие в профессиональных конкурсах — от городских до всесоюзных, защищая честь Норильского комбината.

Лучший пример для молодёжи

На новой стройке настолько уважают своего передовика–ветерана, что копии его грамот прежних лет вывесили на стене почёта, которую устроили в штабе строительства. Пусть молодёжь знает, что Василий Тю–Шин был в своё время лучшим молодым каменщиком не только комсомольско–молодёжной стройки в Норильске, но и всего Дальнего Востока и Сибири. А рядом разместили и копии почётных грамот его товарища Василия Николайчука от главы Норильска и благодарность от гендиректора «Норникеля». Красуется на стене и плакат из 1970–х «Метод работы каменщика В. П. Тю–Шина» с его портретом. И этот золотой метод скоростной и надёжной кладки, как утверждают специалисты, актуален всегда. Среди регалий Тю–Шина и звание «Лучший рабочий комбината», и знак «Мастер - Золотые руки» ЦК ВЛКСМ.

Василий Петрович мечтает как–нибудь в выходной выбраться на любимую рыбалку и в Норильск съездить — прогуляться по той же улице Талнахской, которую он строил. А ещё Тю–Шину сказали, что его имя навечно занесли в «Книгу славы» Норильского комбината, и он рад был бы увидеть эту запись, только пока не знает, где она хранится.

Вот это класс!

Интересно, что из той замечательной команды, которая строила храмовый комплекс на Мира, 6, на новом объекте трудятся геодезисты Кирилл Яновский и Сергей Мотин. А руководят проектом Алексей Пестин и и Сергей Шкалев, который уверен:

– Где наши лучшие каменщики — там успех и победа, — отмечает он. — Ещё два месяца назад на стене была отметка 4,20, а сейчас уже 13 метров. Производительность у Василия Тю–Шина такая, что за ним и не угнаться. Общая высота кладки по всем углам должна быть 13.300, а средняя часть — около 20 метров. На возведении храма на Мира, 6, каменщиков как таковых не было, там при строительстве использовали блоки, была монолитная конструкция, так строить проще. Впереди ещё большой объём работы — своды, алтарь, перекрытие малого и большого барабана. Надо успеть до зимы, а потом начнём отделочные работы. Строительство храма планируется завершить к концу 2022 года.

А начальник участка Евгений Бочерин, приехав из Северодвинска, трудится на строительстве храма второй год, это он первым рассказал нам, что у них работает Василий Тю–Шин — уникальный специалист, которых в стране остались единицы, и что «тот объём работы, который этот человек делает в 72 года не напрягаясь — фантастический». Поначалу его коллеги на стройке не поверили своим глазам, ведь более молодые специалисты 4–5–го разрядов выкладывают в два раза меньше. Начальник участка восхищается: «У этого мастера ни одного лишнего движения, он работает сразу двумя руками, у него всё стоит на своих местах. Вот это класс — пусть учатся молодые!».

Всего же на строительстве круглосуточно трудятся 45 человек, настоящий интернационал. В праздник строителей наши герои–каменщики желают всем коллегам главного — здоровья, а Норильску — процветания. И очень рады, что в любимом заполярном городе обещают много строить в ближайшем будущем.