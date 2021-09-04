Свои в доску

Летняя альтернатива

По словам руководителя проекта Алексея Яковлева, идея создать подобную школу давно будоражила умы местных сноубордистов, но не хватало средств. В Норильске немало желающих научиться кататься на сноуборде, однако дело это непростое, и куда проще осваивать доску с инструктором, нежели самостоятельно набивать шишки. Новый проект будет особенно интересен для тех, кто уже имеет опыт катания по снежным склонам.

– Зимой у нас есть места, где можно покататься на сноуборде. А вот летом таким спортсменам, оставшимся в Норильске, сильно не хватает активности, как, впрочем, и другим горожанам. Мы собрались группой сноубордистов, обсудили и решили, что сноубординг и вейкбординг довольно схожи, несмотря на то, что первый — зимний вид спорта, а второй — летний. И один вполне можно заменить другим в летнее время. Вообще, те ребята, кто прекрасно катается на сноуборде, довольно быстро потом встают и на вейкборд и после нескольких занятий начинают выполнять даже трюковые элементы, — рассказывает Алексей Яковлев.

Главное отличие вейкбординга от своего зимнего «близнеца» заключается в том, что катаешься не по снежным склонам, а по воде за моторным катером, и вместо тёплых штанов и лыжной маски требуются гидрокостюм и спасательный жилет, особенно если речь идёт о подобном увлечении за полярным кругом.

Освоение Ламы

Сейчас программа по вейкбордингу практически завершена. Погода не позволяет проводить занятия. Однако Алексей рассчитывает, что тёплые деньки ещё вернутся в Норильск, и любители водного экстрима успеют хотя бы ещё пару раз встать на доску в этом сезоне. Всего за лето этот вид спорта освоили 56 человек, среди них как опытные сноубордисты, так и те, кто раньше никогда не стоял даже на обычных лыжах.

– Желающих было очень много. Но погода в этом году выдалась непредсказуемой, и приходилось под неё подстраиваться, — делится руководитель проекта.

— Если условия позволяли, мы бросали клич через соцсети, и буквально за час собиралась группа. Как правило, занятия проводили в выходные или в будни по вечерам, после работы. Катер может взять на борт 10 человек. Если желающих было больше, то мы делили группу на два захода. Первые отдыхают на базе, вторые тренируются на воде. На каждого участника выделялось по 20 минут. Кажется, что мало, но поверьте, это довольно серьёзная физическая нагрузка, особенно для рук, плеч и спины. И тем более с непривычки. Вы же не со склона катитесь, а вас катер тянет. Так что за это время спортсмены успевали устать.

Кроме регулярных занятий в районе моста через Норилку, участники проекта дважды выезжали в полевой тренировочный лагерь на Ламу. Эти сборы проходили с пятницы по воскресенье, что давало возможность как следует потренироваться да ещё насладиться отдыхом на природе. По завершении сезона предполагалось даже провести состязания среди новоиспечённых вейкбордистов. Помешали лесные пожары в Якутии: из–за дыма, принесённого из Сибири, над Таймыром висел смог, который закрыл солнце, поэтому было довольно прохладно. Чтобы не подвергать участников проекта лишним испытаниям, состязания перенесли на следующее лето.

Дорогое удовольствие

Вообще вейкбординг — весьма дорогое удовольствие: только доска стоит 35 тысяч рублей, костюм — порядка 10 тысяч плюс шлем и спасжилет. Но самой дорогой составляющей в этом увлечении является лодка, которая должна тянуть спортсмена по воде. Так что серьёзно заниматься данным видом спорта без специально организованного клуба или группы по интересам будет невозможно — только топлива за пару часов занятий катер сжигает около ста литров. После окончания грантового проекта организаторы планируют продолжить занятия, причём платно, и стоить один урок будет около полутора тысяч, для сравнения — в Московской области подобное развлечение обходится в пять тысяч рублей. Впрочем, покататься бесплатно норильчане ещё успеют — проект будет действовать до 22 июля следующего года.

Вторая часть проекта посвящена уже привычному для наших горожан виду спорта — сноубордингу и рассчитана сразу на три целевых аудитории: дети, все желающие и сборная команда сноубордистов «Норникеля». Последние, хоть и являются опытными спортсменами, всё же нуждаются в тренировочной базе и регулярных занятиях, ведь каждый год они защищают честь города на корпоративных состязаниях, проходящих на «Роза Хуторе» и в «Бобровом логу».

Что касается взрослой категории желающих, здесь спортивный инвентарь для новичков предоставила горнолыжная база, а вот детское снаряжение для начинающих спортсменов пришлось покупать на грантовые деньги. Всего приобретено 15 комплектов для детей в возрасте от пяти до 16 лет. Это уникальная возможность приобщить ребёнка к данному виду спорта, не тратясь на экипировку. Подобного прокатного снаряжения в Норильске пока не было.

– Тренировки планируем проводить на горнолыжной базе на склоне «Лесная», который не попадает в лавиноопасную зону. Там мы можем заниматься в безопасности, – отмечает Алексей Яковлев. — Стартуем, как только выпадет снег и погода позволит нам начать тренировки. Планируем в ближайшие месяцы набрать желающих, сформировать группы и составить расписание. Всего в неделю два инструктора будут проводить по два занятия. Сколько раз их сможет посетить каждый участник проекта, зависит от количества желающих. Если их окажется немного, то, возможно, они будут заниматься четыре раза в неделю.

Записаться на занятия по сноубордингу и вейкбордингу можно через социальные сети на официальной странице Федерации сноубординга Норильска. Там же вы найдёте график занятий и информацию о составе участников. Как и в случае с вейкбордом, обучать всех желающих азам катания на снежной доске инструкторы будут бесплатно до окончания программы, так что впереди у норильчан целый зимний сезон, когда можно без лишних расходов попробовать свои силы в этом экстремальном развлечении.