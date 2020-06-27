Свой день рождения Дудинка отмечает онлайн

Сегодня столица Таймыра отмечает свой День рождения. Из-за ограничительных мер, направленных против пандемии коронавируса, праздничные мероприятия пройдут без традиционных массовых гуляний – в дистанционном формате, сообщается на сайте дудинской администрации.

В 14.00 горожан приглашают выйти на балконы и после традиционных позывных радио Дудинки массово исполнить любимую песню «В синих южных морях», которая предварит 1,5-часовой аудиоконцерт. Из ретрансляторов городской системы оповещения к жителям и гостям Дудинки традиционно обратятся первые лица города, а артисты городских учреждений культуры порадуют исполнением песен.

Напомним, что в преддверии праздника жители столицы Таймыра могли принять участие в организованных городским Домом культуры онлайн-мероприятиях. Это конкурс рисунков на асфальте «Между делом рисуем мелом» и квест «Сиди в сети».

Кроме того, накануне глава города Юрий Гурин и председатель городского Совета депутатов Сергей Бородин посетили почётных граждан Дудинки. В ходе визитов руководители поздравили заслуженных северян с приближающимся праздником и вручили им цветы и памятные подарки.