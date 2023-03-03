Свой голос за выбор площадки для будущего масштабного благоустройства отдали свыше 4,5 тысяч горожан
Свой голос за выбор площадки для будущего масштабного благоустройства отдали свыше 4,5 тысяч горожан
Напомним, Норильск впервые участвует в конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды. Голосование на выбор локаций для благоустройства продлится до 5 марта включительно.
По словам Алексея Яковлева, советника главы Норильска, прежде в условия конкурса попадали только города с численностью населения до 100 тысяч человек. Теперь критерии расширены, что позволило Норильску претендовать на участие в нём. Выбраны две локации, которые хотелось бы преобразить на грантовые средства — Городское озеро и район Молодёжного центра Кайеркана.
— 22 февраля дан старт сбора предложений от жителей, которые могут проголосовать за один из вариантов или предложить свой. Обе представленные локации нуждаются в обновлении и красивом оформлении, поскольку популярны у горожан, — отметил он.
Территория, которая наберёт большинство голосов, будет представлена в региональном Правительстве, а затем — в Минстрое РФ (конкурс инициирован Правительством РФ и проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», одной из составляющих нацпроекта «Жильё и городская среда»). Федеральным экспертам предстоит выбрать, территории каких городов больше остальных заслуживают преобразиться на грантовые средства.
— Размер целевого гранта на благоустройство в нашей номинации от 106 млн рублей — сумма достойная. Решающее значение имеет активность жителей: чем больше людей примут участие в голосовании, тем выше шансы Норильска на победу, — добавил Алексей Яковлев.
Оставить свой голос может любой житель города на портале «Активный гражданин» или на платформе «Анкетолог». Также можно заполнить анкету в любом из пунктов сбора предложений по адресам:
- административно-деловой центр, ул. Нансена, 69;
- управление социальной политики, Ленинский проспект, 26;
- кинокомплекс «Родина», Ленинский проспект, 7;
- Молодёжный центр (Центральный район), ул. Советская, 9;
- Молодёжный центр (Кайеркан), ул. Школьная, 10;
- Молодёжный центр (Талнах), ул. Кравца, 22.
В случае получения федерального гранта планируется приступить к работам уже в этом году и завершить проекты в 2024-25 годах.
Алексей Яковлев добавил, что вчера были подведены промежуточные итоги голосования: на онлайн-платформах «Активный гражданин» и «Анкетолог» проголосовали 4,5 тысячи норильчан, плюс определённое количество людей пожелали сделать это на стационарных пунктах:
— Верхней границы по количеству голосующих нет, чем больше людей оставят голос, тем лучше. Этот показатель будет учитываться в процентном соотношении к числу жителей, что покажет желание норильчан видеть территорию города благоустроенной. Пока активность не столь высока, и мы призываем всех горожан использовать время до понедельника с пользой и проголосовать за объект благоустройства.
После окончания голосования итог зафиксируют в протоколе на заседании общественной комиссии. А уже в середине марта откроется новый этап голосования: горожанам предстоит выбрать конкретные объекты благоустройства, которые появятся на территории-победителе. На сбор предложений будет отведено около двух недель, говорят в администрации города. Объекты, набравшие большинство голосов, будут планироваться в смету будущих работ.