Свой голос за выбор площадки для будущего масштабного благоустройства отдали свыше 4,5 тысяч горожан

По словам Алексея Яковлева, советника главы Норильска, прежде в условия конкурса попадали только города с численностью населения до 100 тысяч человек. Теперь критерии расширены, что позволило Норильску претендовать на участие в нём. Выбраны две локации, которые хотелось бы преобразить на грантовые средства — Городское озеро и район Молодёжного центра Кайеркана.

— 22 февраля дан старт сбора предложений от жителей, которые могут проголосовать за один из вариантов или предложить свой. Обе представленные локации нуждаются в обновлении и красивом оформлении, поскольку популярны у горожан, — отметил он.

Территория, которая наберёт большинство голосов, будет представлена в региональном Правительстве, а затем — в Минстрое РФ (конкурс инициирован Правительством РФ и проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», одной из составляющих нацпроекта «Жильё и городская среда»). Федеральным экспертам предстоит выбрать, территории каких городов больше остальных заслуживают преобразиться на грантовые средства.

— Размер целевого гранта на благоустройство в нашей номинации от 106 млн рублей — сумма достойная. Решающее значение имеет активность жителей: чем больше людей примут участие в голосовании, тем выше шансы Норильска на победу, — добавил Алексей Яковлев.

Оставить свой голос может любой житель города на портале «Активный гражданин» или на платформе «Анкетолог». Также можно заполнить анкету в любом из пунктов сбора предложений по адресам:

- административно-деловой центр, ул. Нансена, 69;

- управление социальной политики, Ленинский проспект, 26;

- кинокомплекс «Родина», Ленинский проспект, 7;

- Молодёжный центр (Центральный район), ул. Советская, 9;

- Молодёжный центр (Кайеркан), ул. Школьная, 10;

- Молодёжный центр (Талнах), ул. Кравца, 22.

В случае получения федерального гранта планируется приступить к работам уже в этом году и завершить проекты в 2024-25 годах.

Алексей Яковлев добавил, что вчера были подведены промежуточные итоги голосования: на онлайн-платформах «Активный гражданин» и «Анкетолог» проголосовали 4,5 тысячи норильчан, плюс определённое количество людей пожелали сделать это на стационарных пунктах:

— Верхней границы по количеству голосующих нет, чем больше людей оставят голос, тем лучше. Этот показатель будет учитываться в процентном соотношении к числу жителей, что покажет желание норильчан видеть территорию города благоустроенной. Пока активность не столь высока, и мы призываем всех горожан использовать время до понедельника с пользой и проголосовать за объект благоустройства.

После окончания голосования итог зафиксируют в протоколе на заседании общественной комиссии. А уже в середине марта откроется новый этап голосования: горожанам предстоит выбрать конкретные объекты благоустройства, которые появятся на территории-победителе. На сбор предложений будет отведено около двух недель, говорят в администрации города. Объекты, набравшие большинство голосов, будут планироваться в смету будущих работ.