Свой первый рабочий рейс совершил атомный ледокол нового поколения «Арктика»

По словам представителя ФГУП «Атомфлот», первый заход головного универсального атомного ледокола «Арктика» в Обскую губу продемонстрировал эффективность работы судна на морском канале.

Средняя скорость движения каравана составила 10-12 узлов. Использовать 170-метровый ледокол для проводки 100-метрового сухогруза по всем показателям нерентабельно, однако для моряков и судостроителей эта проводка носила тестовый характер, во время которой отрабатывались режимы работы нового судна.

Отличные манёвренные характеристики и осадка атомохода подтвердили гарантированные безопасные ледокольные проводки на одном из самых интенсивных судоходных участков Северного морского пути. Проект ледоколов серии 22220, головным судном которого и является «Арктика», как раз предусматривает двухосадочную схему работы судна, как на больших глубинах арктических морей, так и на мелководье сибирских рек в Обской губе и Енисейском заливе на Таймыре. Для этого ледокол стравливает или набирает забортную воду в специальные танки, меняя осадку.