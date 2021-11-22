Свыше 100 протоколов в отношении правонарушителей составили госавтоинспекторы по итогам рейдов недели

В этот раз дорожная полиция проверяла соблюдение норильчанами правил дорожного движения в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Ремень безопасности» и «Нетрезвый водитель».

В числе сотни правонарушителей за непристёгнутый ремень безопасности к ответственности привлечены 20 водителей (с начала года — 1456), за управление автомобилем в состоянии опьянения — один человек (с начала года — 265).

Также за прошлую неделю на дорогах Норильска зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий, в четырёх из них пострадали 12 человек, в том числе несовершеннолетний пешеход.

Госавтоинспекция призывает норильчан строго соблюдать правила дорожного движения и напоминает, что профилактические мероприятия сотрудниками ГИБДД ведутся на постоянной основе.