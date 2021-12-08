Свыше 162 миллионов рублей в этом году «подарили» норильчане мошенникам

Он также отметил, что в ноябре в дежурную часть от граждан поступило 3735 сообщений, в том числе 155 заявлений о преступлениях, 57,2% из них – раскрыты.

- В ноябре в городе было совершено 17 преступлений против жизни и здоровья (раскрываемость составила 77%), 91 имущественное преступление – практически в половине случаев виновные установлены. Против троих нетрезвых водителей, повторно попавшихся на этом правонарушении, возбуждены уголовные дела. Также в ноябре раскрыты 10 преступлений из числа ранее совершённых. С начала года нам удалось завершить 179 подобных дел.

К числу резонансных Олег Мусихин отнёс семь случаев причинения тяжкого вреда здоровью и одно убийство. Все виновные установлены по горячим следам. Чаще всего такие преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссор между знакомыми людьми. При этом спиртное, «подогревающее» конфликты, нередко приобретается с нарушением норм законодательства – то есть после 23.00.

Олег Мусихин считает, что все надзорные службы должны сфокусировать внимание на деятельности торговых точек, особенно располагающихся вблизи гостинок и образовательных учреждений. Крайне важным такой контроль становится в преддверии больших новогодних каникул.

- Наиболее сложные для расследования преступления относятся к сфере IT-технологий: стратегия и тактика мошенников постоянно меняются. Например, мошенники не стесняются представляться сотрудниками силовых ведомств – следственного комитета, ФСБ и других. Большие суммы норильчане теряют, пытаясь преуспеть в инвестировании с помощью сомнительных платформ и финансовых пирамид. В ноябре зарегистрированы 10 случаев мошенничества, ущерб от них составил более 24 млн рублей. С начала года горожане потеряли более 162 млн рублей. Только в ноябре и начале декабря – 41,6 млн рублей, – отметил начальник норильского ОМВД.

Он обратился к руководителям городских учреждений и с просьбой усилить профилактическую работу. Особенно это актуально для предприятий, использующих вахтовый метод, считают в полиции: примерно треть пострадавших от обманщиков в последнее время приехали на работу в Норильск из других регионов.

Переходя к обстановке на дорогах, Олег Мусихин сообщил, что в ноябре полицейские зарегистрировали 12 ДТП, в которых пострадал 21 житель. Погибших нет. Вместе с тем в прошлом месяце выявлено более 1070 нарушений ПДД. Чаще всего это неправильный проезд пешеходного перехода, выезд на встречную полосу, непристёгнутый ремень безопасности. Также выявляется немало водителей, не имеющих прав.

Подводя итог, начальник ОМВД отметил, что Норильск остаётся территорией с наибольшим процентом раскрываемости преступлений в крае, а основные тенденции формирования криминогенной обстановки полиции ясны. «Так что будем работать», - заключил он.