Свыше ста протоколов о нарушениях выписали госавтоинспекторы по итогам рейдов прошедшей недели

В числе прочих за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или дорожной разметкой, к ответственности привлечены три водителя (с начала года – 818), за проезд на красный свет – двое (с начала года – 388).

В рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудники ОГИБДД задержали троих пьяных автолюбителей, один из которых в сентябре уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. За повторный проступок против него возбуждено уголовное дело.

За прошедшую неделю на дорогах Норильска было зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий, в двух из них пострадали люди, сообщили в ОГИБДД.